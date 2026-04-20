Objetivo cumplido: la Selección de flag football se quedó con la medalla de bronce

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El seleccionado masculino de flag football se quedó con la medalla de bronce en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud tras superar a Uruguay por 47 a 0 y se quedó con el objetivo planteado por Juan Manuel Sesto, Jefe del Equipo en estos Juegos y presidente de la FAA (Football Americano Argentina) en una entrevista con La Nueva.

El seleccionado albiceleste dominó el encuentro de principio a fin en el estadio Emilio Royo de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, yéndose al descanso con una ventaja de 27 a 0.

Se trató del duelo entre los dos equipos más débiles del torneo, ya que Panamá (plata) y Brasil (oro) ganaron sus respectivos compromisos y jugaron la gran final.

De hecho, Brasil le ganó la semifinal a la Argentina por 43 a 0 y en la fase de grupos se había impuesto por 61 a 0 y 56 a 14.

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Se trata de una disciplina que continúa expandiéndose en el continente y que forma parte del programa olímpico de Los Ángeles 2028, algo que Sesto destacó: "Es un deporte recontra accesible e inclusivo al no tener contacto. La forma de disputa es similar el rugby seven, se juegan dos o tres partidos en un día y es vistoso, por eso pegó en la gente. Y que vaya a ser olímpico le da una visibilidad mayor".

Su futuro en LA28

Rápido, explosivo e increíblemente dinámico, este formato sin contacto del Fútbol Americano aportará una energía emocionante a los Juegos con su debut Olímpico en 2028.

Durante dos tiempos de 20 minutos, la ofensiva busca avanzar el balón por un campo de 70 yardas hasta la zona de anotación, mientras que la defensa responde con reflejos ágiles y movimientos veloces para detenerla quitando las banderas del cinturón de los jugadores.

Con una alta exigencia física y creatividad en el diseño de jugadas, el Flag Football es una muestra de velocidad, estrategia y habilidad. Gracias a su accesibilidad e inclusión, este deporte se ha convertido en un fenómeno mundial y ha ganado su lugar en el escenario deportivo más importante del planeta.

El flag de LA28 se disputará en el Exposition Park Stadium, el estadio al aire libre más nuevo de Los Ángeles, inaugurado en 2018.

Está ubicado junto al LA Memorial Coliseum en la Zona de Exposition Park y ofrece vistas del horizonte del centro de Los Ángeles.

Este estadio alberga anualmente partidos de fútbol nacionales e internacionales, y es sede del Angel City Football Club y del Los Angeles Football Club.