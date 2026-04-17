Diario de viaje, día 5: descubriendo el flag football, el deporte que será olímpico

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Uno de lo atractivos que tiene esta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud es el fútbol bandera, conocido internacionalmente como flag football.

Se trata de una excéntrica especialidad para nosotros, derivada del fútbol americano, en una versión reducida y sin contactos, haciéndolo más amigable y sencillo de entender.

Argentina se presentó en Panamá con un plantel masculino y este viernes hizo su debut, superando a Uruguay en el inicio (32-12), cayendo con Brasil luego (61-0) y cerrando la jornada con caída ante el combinado local (63-20).

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"Es un deporte recontra accesible e inclusivo al no tener contacto. Ahí empezó a crecer y como se acercaba Los Ángeles 2028, se dio todo como para que sea olímpico y trascienda al mundo", le explicó a La Nueva. Juan Manuel Sesto, Jefe del Equipo en estos Juegos y presidente de la FAA (Football Americano Argentina).

"La forma de disputa es similar el rugby seven, se juegan dos o tres partidos en un día y es vistoso, por eso pegó en la gente. Y que vaya a ser olímpico le da una visibilidad mayor", amplió.

Será uno de los deportes que el local incluyó en los próximos Juegos Olímpicos, en Estados Unidos. Allá, en Norteamérica, se juega hace más de cien años. Y fue sobre la última pandemia que comenzó a tomar vuelo esta versión de 5 vs. 5, con cuatro oportunidades para cruzar la mitad del campo y otras cuatro para anotar un touchdown (6 puntos).

"En nuestro país tenemos una historia corta comparada con otros países, pero venimos trabajando cada vez más y se siguen acercando nuevos chicos", mencionó Sesto.

En esta oportunidad se desarrolla en el estadio Emilio Royo, que también se utiliza para fútbol americano y rugby, y está ubicado en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, atrás de la Arena Roberto Durán.

"Este plantel cuenta con chicos de categorías 2009, 2010 y 2011. Algunos ya estaban jugando flag, otros vienen del rugby o fútbol y se los va invitando. El flag te permite jugar paralelamente a otro deporte y, en cierto sentido, es adictivo", insistió.

En mayores, internacionalente Argentina compite desde 2022, cuando en el Sudamericano alcanzó el segundo puesto. En 2023 asistió a Estados Unidos al continental y llegó al quinto lugar. Mientras que en 2024, la Selección fue al Mundial de Finlandia y acabó 27° sobre 31 equipos.

"En mayores venimos achicando la brecha con las potencias, tenemos una trayectoria más grande que en juveniles. Nuestro objetivo es alcanzar a Brasil en Sudamérica", avisó Sesto.

En tanto, en estos Juegos, el objetivo es la medalla de bronce.

"Meter un podio para los chicos y sumar experiencia, sobre todo para el mariscal, que es la posición más difícil que hay; eso buscamos acá", completó.

Este s´ábado volverán a jugar todos contra todos y el domingo se disputarán los cruces por las medallas.