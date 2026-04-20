"Una tierra dividida, un mundo unido": crónica desde el Canal de Panamá

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, regionales y nacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital.

Algunas coberturas se planifican y otras se resuelven en movimiento. La visita al Canal de Panamá quedó justo en ese cruce. La decisión estaba tomada desde antes del viaje; lo demás se fue acomodando sobre la marcha.

En la agenda de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, el Canal no admitía discusión. Se podían mover horarios o recortar recorridos, pero no saltearlo. Más que un paseo, era una pieza clave para entender dónde estamos.

El primer obstáculo apareció el día anterior. La compra online de entradas falló hasta volverse inútil. Con ese antecedente, el plan fue simple: ir igual. Ya en la puerta, entre celulares, calor y algo de insistencia, la operación finalmente salió. Alcanzó para esquivar una fila larga que avanzaba con la paciencia que impone el clima.

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La experiencia empieza sin transición. Desde las terrazas, todo ocurre frente a los ojos. Los barcos avanzan con una lentitud exacta, casi hipnótica. Cada movimiento parece calculado. Incluso las normas que pasan desapercibidas tienen peso: toda embarcación que cruza debe llevar la bandera panameña.

En uno de esos pasos aparece el Leopold Staff. Debajo del nombre, en letras más chicas, dice Monrovia. El detalle abre otra historia. Monrovia es la capital de Liberia, un país fundado por esclavos libertos que regresaron desde Estados Unidos en el siglo XIX. En medio del acero y los mecanismos, esa referencia conecta el presente con un pasado que también viaja.

El sistema de esclusas ordena la escena sin necesidad de explicaciones. El barco entra, las compuertas se cierran y el agua hace el resto. En pocos minutos, cambia de nivel y continúa. Lo que suele leerse o verse en pantalla acá se vuelve concreto, casi físico.

La historia detrás no es tan lineal. A fines del siglo XIX, el intento encabezado por Ferdinand de Lesseps terminó en fracaso, atravesado por errores y enfermedades que dejaron miles de muertos. Décadas después, Estados Unidos retomó la obra en un contexto político que incluyó la separación de Panamá de Colombia. Con otro enfoque, el proyecto avanzó hasta su inauguración en 1914 y desde entonces no dejó de ser central para el comercio global.

En el interior, el recorrido baja el pulso. Las paredes ordenan la información y el personal completa lo que falta. Todo ayuda a encajar lo que afuera se ve en movimiento.

El cierre llega con el documental narrado por Morgan Freeman. La primera frase funciona como síntesis: "Una tierra dividida, un mundo unido". Después de la experiencia, suena menos a consigna y más a descripción.

Al salir, el Canal ya no es una referencia lejana. Se vuelve algo entendido. Entre el calor, los imprevistos y la gente, queda la sensación de haber visto en funcionamiento una de esas estructuras que hacen que el mundo funcione.