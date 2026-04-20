Fútbol femenino: San Francisco lidera en el ascenso y Villa Mitre recuperó el buen andar

La quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera División femenina de la Liga del Sur dejó un claro mensaje, al resaltar que hay varios equipos que ya se perfilan como protagonistas firmes.

Con marcadores abultados y actuaciones individuales destacadas, la jornada mostró una brecha creciente entre los de arriba y los que aún buscan encontrar un juego más fluido y resultados positivos.

El score más impactante fue para Villa Mitre, que aplastó 12 a 0 a Libertad con una actuación demoledora. Agustina Rodríguez fue la gran figura con cinco tantos, acompañada por un equipo que mostró contundencia y profundidad ofensiva.

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También se destacó Tiro Federal, que goleó 7 a 0 a Sporting, mientras que AEC (Asociación Empleados de Comercio) no tuvo inconvenientes para superar 4 a 0 a La Armonía.

En la misma línea, STMBB se impuso con autoridad por 4 a 1 frente a Bella Vista, consolidando su buen presente.

En el torneo de ascenso, San Francisco atraviesa un gran presente, ya que no solo lidera con autoridad, sino que también muestra una notable eficacia ofensiva.

La goleada ante Pacífico de Cabildo reafirma su regularidad y lo posiciona como uno de los equipos a vencer en la Primera B.

Resultados y goleadoras

Primera A

-La Armonía 0, AEC 4 (Marianela Santana -2-, Julieta Tourn y Martina Silva).

-Bella Vista 1, STMBB 4 (Martina Moleker // Antonella Ferrada -2-, Victoria Nervi y Ludmila Fernández).

-Villa Mitre 12, Libertad 0 (Agustina Rodríguez -5-, Sol Menéndez Perrone -3-, Lucrecia Semper -2-, Romina Schill y Morena Bouven).

-Sporting 0, Tiro Federal 7 (Guadalupe Rifo -2-, Alfonsina Royo, Agostina Caballero, Candela Salgado, Morena Juárez y Camila Odriozola).

Primera B

-Rosario PB 0, SPIQPYA 2 (Paola Vallejos y Paula Rodríguez).

-San Francisco 7, Pacífico (C) 0 (Milagros Fernández -3-, Ariana Adassus -2-, Clara Iturrioz y Ailin Randisi).

-Sansinena 3, Huracán 0 (Melina Gómez, Marisol Huenupi y Daniela Abello).

-Estrella de Oro 5, Olimpo 1 (Mariana González -3-, Agustina Coronel -2- // Lurdes Antonietti).

-Libre: Liniers.