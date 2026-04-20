Allanan el domicilio de un alumno que realizó amenazas de tiroteo en una escuela de Bahía

La Justicia allanó en las últimas horas la casa de un menor denunciado por realizar amenazas de un posible tiroteo en la Escuela Secundaria Nº 46 de nuestra ciudad.

El operativo se llevó adelante tras una denuncia realizada por autoridades de ese establecimiento y derivó en una investigación judicial por amenazas luego de que un alumno publicara en un grupo de WhatsApp un mensaje que advertía sobre un posible tiroteo.

"El sábado 18 de abril directivos del establecimiento ubicado en calle Schiaffino 1324 tomaron conocimiento de la publicación en la que un joven escribió: El lunes tiroteo, el que quiere que se una a la escuadra". Ante esta situación, y en cumplimiento de los protocolos vigentes, se radicó la correspondiente denuncia penal.

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A partir de tareas investigativas, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta, junto a efectivos de la Motorizada de la UPPL, llevó adelante el domingo 19 un allanamiento en el domicilio del menor señalado como autor del mensaje.

Durante el procedimiento se secuestraron siete plantas de marihuana y cuatro frascos con cogollos, además de demorarse a una persona mayor de edad que se encontraba en el lugar. En ese momento no se hallaban en la vivienda ni el menor ni sus padres.



Posteriormente, los padres del joven se presentaron en la dependencia policial y entregaron el teléfono celular del menor, el cual fue puesto a disposición de la fiscalía interviniente para su peritaje. Asimismo, se les notificó sobre la formación de la causa en el marco de la investigación.



Las autoridades indicaron que se resguardaron identidades y domicilios para preservar al menor involucrado. En tanto, remarcaron que este tipo de manifestaciones no son consideradas bromas, sino conductas que pueden configurar delitos y que serán investigadas con intervención judicial.