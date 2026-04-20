El gol olímpico de Lucas Mancinelli, ¿el mejor de su carrera?: “No sé si supera a uno que hice en Olimpo"

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Golazo. Por donde se lo mire. Una avivada y el 1-0 de Deportivo Cuenca sobre Santos, por la fecha inagural de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El autor de la conquista, que será difícil de olvidar, fue Lucas Mancinelli, que rompió el 0-0 con un remate desde el tiro de esquina. Aunque, claro, contó con la ayuda y la pcoo reacción del arquero visitante.

Iban 60 minutos en el Alejandro Serrano Aguilar, cuando el volante platense, con pasado en Olimpo durante la temporada 2017-2018, se hizo cargo de un tiro de esquina. Y no buscó a ningún compañero... Aprovechó la mala disposición de la defensa rival y sacó un remate con mucho efecto, que fue directo al arco.

Apenas Gabriel Brazao vio que la intención de Mancinelli iba a ser el remate directo, intentó despejar la pelota y, tras un toque en el palo , la terminó metiendo dentro de su propio arco. Poco le importó al capitán de los Morlacos si fue gol suyo o en contra: lo gritó con emoción, de cara los hinchas que fueron al ASA.

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Manci disputó 18 encuentros (15 por el torneo oficial de primera división y 3 por Copa Argentina) con la casaca aurinegra, y convirtió dos goles, ambos en las últimas dos fechas de la competencia afista, antes del descenso del conjunto bahiense a la B Nacional.

Por la jornada 26 le marcó a Atlético Tucumán con un hermoso y formidable tiro libre, en el estadio del Decano, y en el cierre del torneo señaló de cabeza en el 2-2 frente a Tallares de Córdoba, en el Carminatti.

“Ese ante Atlético me gustó mucho, fui a patear más por necesidad que por convencimiento, y la pelota salió dirigida al ángulo”, sostuvo el actual líder del Cuenca y ex Lanús, Temperley, Patronato. Ferro y Atlanta.