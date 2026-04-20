Intentó escapar de un retén policial en un vehículo adulterado y terminó aprehendida

Efectivos de la comisaría Primera que realizaban operativos en el macrocentro bahiense interceptaron un automóvil adulterado en la intersección de las calles Darregueira y Misiones y aprehendieron a una mujer.

Al recibir la orden de detención por parte de los uniformados, la conductora intentó darse a la fuga, aunque la rápida reacción policial neutralizó la maniobra y retuvo el vehículo a los pocos metros.

Tras identificar a la mujer como Laura Guitlein, de 65 años, los agentes iniciaron la inspección del Fiat Cronos y descubrieron una serie de irregularidades que confirmaron la naturaleza ilícita del vehículo.

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El automóvil circulaba con una cédula verde apócrifa y chapas patentes adulteradas, mientras que tanto la numeración del motor como la del chasis habían sido suprimidas intencionalmente para ocultar su identidad original.

Ante esta situación, se procedió a la inmediata aprehensión de la mujer, quien quedó a disposición de Fiscalía.

En estos momentos, los peritos de la Planta Verificadora de la Policía trabajan para determinar los datos precisos del coche, ya que la principal hipótesis de los investigadores es que el Fiat Cronos posee un pedido de secuestro activo proveniente del Gran Buenos Aires.