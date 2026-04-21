Convocan a una nueva semana de paro docente en la UNS desde el 27 de abril

Docentes universitarios anunciaron una nueva semana de paro en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur (UNS), que se desarrollará entre el 27 de abril y el 2 de mayo, en el marco de una medida de alcance nacional.

La convocatoria fue realizada en conjunto por CONADU Histórica y CONADU, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU 27.795).

Según indicaron desde ADUNS, la medida de fuerza se inscribe en la continuidad del plan de lucha que vienen llevando adelante docentes de universidades nacionales en todo el país.

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En paralelo, se informaron avances en la causa judicial iniciada para exigir la aplicación de la normativa. En ese sentido, se presentó una medida cautelar que solicita la ejecución inmediata de la sentencia vinculada al envío de partidas presupuestarias a las universidades, con el objetivo de cubrir incrementos salariales y becas estudiantiles.

Además, se impulsó un amparo para que se dicte una sentencia de fondo que garantice la aplicación plena de la ley, incluyendo aumentos presupuestarios para el funcionamiento de las universidades y actualizaciones salariales periódicas.

Desde el sector docente señalaron que estas acciones judiciales forman parte de una estrategia complementaria a las medidas gremiales, en el contexto del reclamo por financiamiento y condiciones laborales.