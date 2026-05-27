Premios Gardel 2026: con Abel Pintos, todos los ganadores en una gala colmada de música
Se realizó en el Teatro Coliseo con público general por primera vez. Milo J se llevó el Gardel de Oro.
Los Premios Gardel se llevaron adelante este martes en el Teatro Coliseo, fueron conducidos por Diego Leuco en la gala que, por primera vez en 28 años, contó con la presencia de público general.
La celebración organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) tuvo a Milo J como el máximo ganador, al hacerse del premio Gardel de Oro con la categoría "Álbum del año".
Mientras que Abel Pintos se quedó con el premio al Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea, con Gracias a la Vida.
"Gracias CAPIF por este premio para este álbum tan especial. GRACIAS A LA VIDA fue darme un gusto personal y ustedes lo apoyaron como cada gesto de mi carrera y lo recibieron con el mismo respeto y amabilidad. Gracias a todos los que participaron en él y creyeron en esta propuesta particular y conceptual. Gracias a Dios. GRACIAS A LA VIDA", señaló el bahiense.
Todos los ganadores
Reconocimiento a la trayectoria
Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)
Álbum del Año (Gardel de oro)
La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Álbum Artista Pop
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
Canción del Año
"Niño" – Milo J
Mejor Álbum de Jazz
Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio
Mejor Álbum Urbano
166 (Deluxe) retirada – Milo J
Mejor Álbum de Pop Rock
Polvo de estrellas – Turf
Mejor Canción de Folklore
"Niño" – Milo J
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Malportada – Nathy Peluso
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
Gracias a la Vida – Abel Pintos
Mejor Álbum Rock Alternativo
Exultante, Carca
Productor del año
Evlay
Mejor Videoclip Corto
“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril
Mejor Canción Pop Rock
“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción de Tango
“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).
Mejor Álbum Infantil
Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas
Mejor Álbum Música Electrónica
Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros
Mejor Canción en Vivo
“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
El Desvelo, La Delio Valdez
Mejor Canción de Rock
“In the City”, Charly García & Sting
Mejor Álbum de Reggae/Ska
La Respuesta, Leonchalon
Mejor Canción de Pop
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
"Gil" – Milo J, Trueno
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
EMPA Orquesta de Tango – EMPA
Mejor Videoclip Largo
Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky
Mejor Álbum Grupo de Rock
Divididos - Divididos
Mejor Álbum Grupo Pop
Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Mejor Álbum Artista de Rock
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Mejor Colaboración
"Mejor que vos" – Lali & Miranda!
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
EUB Deluxe – Trueno
Mejor Álbum de Cuarteto
Que sed – Luck Ra
Mejor Álbum en Vivo
Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Mejor Canción de Autor
"Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez
Mejor Nuevo Artista
Blair
Grabación del Año
"Niño" – Milo J
Mejor Álbum de Música Global
Latinaje – Cazzu
Mejor Colaboración Urbana
Gil Milo J, Trueno
Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)
Querida Yo – Yami Safdie
Mejor Canción Urbana
"Olimpo" – Milo J
Mejor Álbum Pop Alternativo
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Conceptual
La Vida Era Más Corta – Milo J
Mejor Canción Tropical / Cumbia
"Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD (NA)