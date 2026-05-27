En el día del cumpleaños de Franco Colapinto, se conoció que Alpine cambiará de nombre

Franco Colapinto, la gran figura del automovilismo argentino en la actualidad, cumple hoy 23 años, mientras atraviesa el mejor momento de su carrera.

En este día especial, se conoció que la escudería Alpine pasará a llamarse Gucci Racing Alpine F1 Team a partir de 2027.

La marca de lujo desembolsaría entre 50 y 60 millones de dólares por temporada. El contrato será por tres temporadas.

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"Gucci anuncia hoy una asociación con el equipo Alpine de Fórmula 1: la primera vez que una casa de moda de lujo actúa como socio principal de un equipo que compite en la cima del automovilismo, la Fórmula 1", comenzó el comunicado emitido por la marca de moda.

En el mismo, se detalla que "a partir del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2027, el equipo competirá como 'Equipo de Fórmula 1 Gucci Racing Alpine' con los colores de Gucci. Impulsada por una ambición mutua y valores compartidos, la colaboración presenta una nuva plataforma empresarial y experiencial construida en torno a los valores de rendimiento, precisión, disciplina y excelente en la intersección del lujo y el deporte".

Briatore, por su parte, destacó que "asociarse con una prestigiosa marca del calibre de Gucci en la Fórmula 1 como socio principal del equipo Alpine es algo de lo que estoy increíblemente orgulloso. No solo eso, sino que también estoy entusiasmado con las posibilidades que brinda la asociación con Gucci y las grandes cosas que podemos lograr juntos a nivel global".__I

Volviendo al día de celebración del argentino, la Fórmula 1 y la escudería Alpine lo saludaron.

Desde las redes oficiales de la F1, le dedicaron un mensaje cargado de optimismo: “De fuerza en fuerza en 2026… ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños @FranColapinto”, escribieron.

Pero el saludo llegó con un guiño a los fanáticos. La F1 lanzó una promoción especial y anunció un descuento del 10% para comprar su indumentaria en la tienda oficial.

Por su parte, el equipo Alpine también se sumó con un mensaje: “Feliz Cumpleaños @francolapinto. Nuestro #43 cumple 23 hoy”, publicaron junto a una selección de sus fotos favoritas del piloto en su día especial.

Este nuevo cumpleaños encuentra a Colapinto en el mejor momento de su carrera, ya que viene de conseguir muy buenos resultados en los Grandes Premios de Miami y Canadá, donde finalizó séptimo y sexto respectivamente.

Antes de estos Grandes Premios, pudo darse el lujo de brindar un roadshow inolvidable en las calles de la Ciudad de Buenos Aires a bordo de un Lotus E20 del 2012 ante más de medio millón de personas que aprovecharon la ocasión para expresarle todo su cariño.

La próxima presentación de Colapinto en la Fórmula 1 será el primer fin de semana de junio, cuando participe en el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del campeonato.