Lanzan edición comentada de los cuentos completos de Edgar Allan Poe con prólogo de Mariana Enriquez

La editorial Páginas de Espuma publicó una nueva edición íntegra y comentada de los Cuentos completos de Edgar Allan Poe, un volumen de 1184 páginas que reúne todos los relatos del autor en una nueva traducción y suma prólogos de Mariana Enriquez y Patricia Esteban Erlés.

La edición, que tiene un precio de venta al público de $89.000, fue preparada por los escritores Fernando Iwasaki y Jorge Volpi, con traducción de Rafael Accorinti e ilustraciones de Arturo Garrido.

Desde la editorial señalaron que la publicación busca acercar la obra de Poe a nuevos lectores mediante una actualización de la clásica traducción realizada por Julio Cortázar en 1956. La nueva versión, explicaron, dialoga con aquella edición histórica, aunque con un lenguaje más contemporáneo y una propuesta más integral.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además de los prólogos, el libro incorpora comentarios sobre cada cuento escritos por autores contemporáneos de narrativa breve en español, entre ellos Guadalupe Nettel, Alejandro Zambra, Antonio Ortuño y Espido Freire.

En su prólogo, Enriquez destaca la influencia persistente de Poe en la literatura contemporánea y sostiene que “la obsesión por la muerte, el cuerpo y la crueldad es todo Poe”. La autora argentina también lo define como “el mejor capitán de la oscuridad”.

Nacido en Boston en 1809, Poe es considerado uno de los grandes renovadores de la literatura moderna y una figura clave para el desarrollo del cuento de terror, el policial y la narrativa fantástica. Entre sus obras más reconocidas figuran El cuervo, El escarabajo de oro y Manuscrito encontrado en una botella. Su influencia alcanzó a escritores como Jorge Luis Borges, Charles Baudelaire y Stephen King, además de cineastas como Alfred Hitchcock y Tim Burton. (NA)