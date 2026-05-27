Encontraron muerta a Ana Lía Corte, la mujer que estaba desaparecida en Bariloche

El cuerpo descuartizado encontrado este martes a la tarde en un barranco de la zona de La Barda, en el sur de San Carlos de Bariloche, es de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que era intensamente buscada desde hace casi tres semanas. La confirmación llegó por parte de sus propios familiares y amigos, quienes fueron convocados al lugar del operativo por la fiscal del caso, Betiana Cendón.

Un llamado de los vecinos de la zona alertó a las autoridades sobre la presencia de los restos, lo que desató un inmediato y masivo despliegue policial que se extendió hasta altas horas de la noche.

A partir del hallazgo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el traslado de los restos a la morgue del hospital zonal, donde el Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia correspondiente. Este estudio será clave para determinar de manera científica la causa y la data de la muerte, señaló LM Cipoletti.

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En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 28, Policía Científica, Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). Debido a la falta de luz natural y lo complejo del terreno, personal de Bomberos debió asistir con equipos de iluminación para que se pudieran continuar los rastrillajes y la recolección de evidencia durante la noche.

Tres semanas de misterio y una última filmación

Ana Lía Corte había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal. Durante los 19 días que estuvo desaparecida, la Policía de Río Negro y el MPF barajaron diversas hipótesis y realizaron rastrillajes en zonas boscosas del Cerro Otto, estructuras abandonadas y en las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, todos con resultados negativos.

La pista más firme que tenían los investigadores se había obtenido a través de las cámaras de seguridad del transporte público. Los registros fílmicos lograron reconstruir que la mujer se había tomado un colectivo de la línea 51 y que había descendido en la intersección de las calles Tiscornia y Onelli, en pleno centro de Bariloche.

En ese último registro, Ana Lía vestía un gorro de lana, campera, pantalón ancho y llevaba una mochila. A partir de ese dato, los operativos se habían concentrado en la barda del Ñireco y las áreas próximas al arroyo, a relativamente pocas cuadras de donde finalmente este martes ocurrió el trágico hallazgo que mantiene en vilo a la ciudad rionegrina. (TN)