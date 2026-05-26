Falleció Norberto García, quien fuera presidente del CMS durante 10 años

Falleció hoy Norberto García, el expresidente del Club Midgistas del Sur, hombre que marcó una época en la institución.

García fue uno de los principales responsables en mejorar la infraestructura, levantando tribunas de hormigón, plateas, baños, un salón de usos múltiples y colocando pantallas LED, entre otros aspectos, que sumaron para la categoría en su propio estadio Héctor Evaristo Plano, de Aldea Romana.

Hombre de los fierros, también fue delegado municipal de Las Villas y concejal durante el mandato del intendente Gustavo Bevilacqua.

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Si bien estuvo 10 años como presidente, los mismos se dividieron en dos mandatos, el primero en la década del 2000 y el segundo desde 2011 hasta principios de 2018, sucediéndolo su hijo Facundo.

"Los inicios fueron complicados, pero por suerte se pudo hacer mucho. Sobre todo, destaco que pudimos completar casi todo el estadio con tribunas de hormigón, además de las nuevas plateas. Creo que fue lo más importante que se hizo en mi gestión", remarcó en alguna oportunidad García, hablando con "La Nueva".