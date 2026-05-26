Paros en escuelas de la UNS: padres realizarán una denuncia penal para que descuenten los días a los docentes

Escuelas dependientes de la UNS, en 11 de Abril al 400. (Foto: Archivo La Nueva.)

En el marco de una sucesión de paros de semanas completas del gremio ADUNS (docentes de la Universidad del Sur y de las escuelas dependientes), incluida la actual, padres de alumnos del ciclo de enseñanza media anunciaron que realizarán esta semana una denuncia penal por el incumplimiento del servicio educativo y porque, según aseguran, a ningún maestro que adhiere a las huelgas se le computan las faltas.

"Los paros no vienen de este año ni empezaron con el reclamo por la ley de financiamiento universitario. Es un trabajo sistemático de interrupción de las clases y casi un ataque ideológico a las escuelas medias por todo lo que representan: el mérito, la excelencia, el esfuerzo para ingresar a escuelas que históricamente fueron las mejores".

Así lo aseguró ayer en el programa "Allica y Prieta" Leonardo Valente, empresario, excandidato a intendente y exfuncionario municipal, así como exalumno de las Escuelas Medias de la UNS y padre de un hijo que asiste a esos establecimientos educativos.

"Todo este prestigio de las escuelas medias lo vienen destruyendo por los paros. Y lo más complicado es que hace años que no se registran las inasistencias en los sistemas de la universidad. En las planillas, la asistencia de los docentes ha sido perfecta a pesar de los paros, no sólo este año sino también los anteriores", afirmó Valente.

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Leonardo Valente

Anunció que presentarán la denuncia penal contra la directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior, María José Egidi.

"Todo esto está probado, la huelga es un derecho constitucional pero la universidad no descuenta ningún día como sí hace por ejemplo la Provincia de Buenos Aires porque la asistencia es 'perfecta'. Es decir, nadie pierde el presentismo y hasta se pueden ir de vacaciones y les pagan el sueldo completo", dijo Valente.

Recordó que en los últimos años hubo medidas de fuerza por motivos de lo más diversos, "como pedir por la libertad de Milagro Sala".

"Y hay otras causas con las que estamos de acuerdo, como la ley de financiamiento universitario. Pero no puede ser que igual te paguen", sostuvo y pidió que el rectorado de la UNS también accione contra lo que considera un abuso del sindicato.

Agregó: "Nosotros hacemos la denuncia penal luego de agotar todas las instancias de diálogo. Fuimos a una reunión con el rector, la vicerrectora y la directora del Consejo Superior y por poco se nos rió en la cara".

Según Valente, en lo que va del año ya se perdió un mes de clases. ADUNS también convocó a un paro para esta semana, desde hoy hasta el viernes inclusive.

"Estoy furioso. Siento que le están pegando a mi hijo delante mío", concluyó.