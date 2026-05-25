El 25 de Mayo en Bahía: “Tenemos la obligación de cobijar a los más necesitados”, sostuvo Susbielles

Se desarrolló esta mañana en el Jardín de las Américas del Parque de Mayo el acto oficial por un nuevo aniversario de la conformación del Primer Gobierno Patrio.

El mismo estuvo encabezado por el intendente municipal, Federico Susbielles, y también contó con la presencia de tras autoridades de la ciudad y vecinos.

"La felicidad de la patria no es posible sino en la felicidad colectiva", enfatizó el jefe comunal.

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Durante su alocución, remarcó que los vínculos que nos unen van más allá de lo jurídico y lo histórico, ya que son "lazos fundamentalmente afectivos que tienen que ver en el respeto y en poner en el centro siempre a la persona".

“Tenemos la urgencia y la obligación como sociedad y como Estado de atender y cobijar a los más necesitados. A aquellas personas que amanecieron con frío en la ciudad, las que no tienen garantizado un plato de comida en la mesa o quienes están enfermos y sufren la incertidumbre de no acceder a sus tratamientos", siguió.

"A los jubilados, ciudadanos plenos de derechos que requieren reivindicación, atención y el respeto y lugar que merecen por parte del Estado tras toda una vida de transitar; y a los jóvenes que hoy, por falta de oportunidades y de acompañamiento, se encuentran vulnerables frente al consumo o ante organizaciones que intentan llevarlos por un mal camino”, subrayó.

En otro tramo, Susbielles se refirió a los ideales marcados allá por 1810 y sostuvo que el sueño de la libertad genuina solo puede realizarse "cuando cualquier persona se pueda educar, acceder a la salud y al trabajo".