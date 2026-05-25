Bahía Blanca y la región, representadas en la Copa del Mundo de patín artístico de Italia

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Las finales de la Copa del Mundo de patín artístico tendrán nuevamente representación local y regional, gracias a las buenas actuaciones de un bahiense y dos jóvenes que si bien nacieron en Saavedra y La Madrid, entrenan y compiten en nuestra ciudad por El Nacional.

La cita está prevista del 1 al 7 de junio en Cesena, Italia; y la partida de la delegación nacional será el próximo sábado.

La World Cup se divide en tres etapas: dos semifinales y una final. La primera se desarrolló en Buenos Aires, en abril, y la segunda en Alemania, recientemente. De allí, los mejores ocho puntajes de cada categoría y género avanzan a la gran definición.

Como resultado de sus performances, lograron el pasaje a Cesena el bahiense Juan Budassi, el saavedrense Juan Segundo Rodríguez y la lamadritense Lola Fernández.

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Juan junto a Lorena Carinelli

Budassi, entrenado por Lorena Carinelli, representará al país en la categoría juvenil de Solo Dance.

"Ir a la final es cumplir un sueño, un objetivo que siempre tuve. Clasificar y poder ir es alcanzar una meta", le contó a La Nueva.

El año pasado, cuando todavía representaba a Villa Mitre, ocupó la cuarta colocación en danza en los I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento. Inluso, en 2025 también había clasificado al Panamericano, al que no pudo asistir por falta de apoyo económico.

Este año, ya con los colores de San Francisco, Juan disputó en la semi de la World Cup su primer certámen internacional.

"Poder clasificar a este torneo es un sueño realmente. Deseo con todo mi corazón que también sea un orgullo para mi familia y para toda la gente que me apoya", sintetizó.

Competirá el martes 2 en Style Dance y el miércoles 3, en Solo Freedance.

Juanse, en acción

Por su parte, Rodríguez, bajo la tutela de Gabriela Montecchiari, competirá en Libre Senior.

"El año pasado no fui a la final, pero la segunda semifinal, a la que fui, tuvo una enorme complejidad y quedé contento. Me entusiasma mucho poder ir, es un torneo al que no voy desde 2023", mencionó Juanse.

"Competir con los mejores del mundo es un orgulllo tremendo y también una responsabilidad. Me voy poniendo nuevas metas sin pensar en todas las veces que representé al país; lo siento como un día a día. Mejoré mucho la calidad de los saltos y logré sacar el triple axel, que es muy importante", resumió.

Juanse competirá jueves 4 (programa corto) y viernes 5 (largo).

GabrielaMontecchiari y Lola

Fernández, también representante del club El Nacional como Juanse, irá por su primera final de World Cup en la categoría Senior.

"Estoy súper emocionada, vengo entrenando un montón para hacer una buena presentación. Es un torneo muy importante para mí, va solamente el mejor de cada país así que será una gran oportunidad para representar a la Argentina", comentó.

En 2025, cuando fue cuarta como Junior, debió salir a la pista con una lesión en la espalda que limitó su performance.

"Este año encontré un kinesiólogo y ya estoy sin dolor, solo con alguna que otra molestia pero nada más. Sigo trabajándolo", contó.

"Quiero plantarme bien en pista, con seguridad y confianza. También vengo mejorando los elementos respecto a los torneos anteriores. Poder mostrar todo lo que estuve entrenando sería mi objetivo principal", completó Lola.

Ella también saldrá a competir el jueves 4 (programa corto) y viernes 5 (largo).