Histórico resultado para la equitación argentina: Larocca fue segundo en el GP de Aachen

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Una sensacional actuación firmó este fin de semana el jinete argentino José María Larroca en Aachen, Alemania.

Montando a Finn Lente, el cinco veces olímpico finalizó en la segunda colocación en el Rolex Grand Prix CSI5*, una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional del salto ecuestre y parte del circuito Rolex Grand Slam of Show Jumping.

Larocca completó los dos recorridos iniciales sin faltas y debió disputar un desempate, que también fue limpio.

El tiempo del jump off, de 47.36 segundos, lo ubicó en la segunda colocación final, solo por debajo del binomio local integrado por Richard Vogel y United Touch S (45.57). El podio lo completó la teutona Sophie Hinners, con Iron Dames Singclair (51.62).

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La prueba reunió a varios de los mejores binomios del mundo en el tradicional concurso alemán, considerado uno de los eventos más importantes del salto internacional.

El diseño de los recorridos fue obra del alemán Frank Rothenberger: el primero contó con 14 vallas y 18 esfuerzos, mientras que el segundo, para los mejores 18 binomios (sobre un total de 40), tuvo 12 y 15 respectivamente,

Allí, Larocca fue uno de los pocos jinetes que logró mantener el cero a lo largo de todas las instancias del Gran Premio.

Larocca representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (fue 59°), Londres 2012 (36°), Río 2016 (46° y 10° por equipos), Tokio 2020 (44°) y París 2024 (25°), cuando en pleno Palacio de Versalles dialogó con La Nueva. sobre su actuación y sobre la posibilidad de ir por una sexta participación olímpica.