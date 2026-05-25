Villa Mitre recibe a Kimberley en el cierre de la décima fecha

Villa Mitre recibe esta tarde a Kimberley de Mar del Plata, aprovechando el feriado, en el partido que marcará el cierre de la décima fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A, que ayer tuvo la primera derrota de Olimpo (ver abajo).

El encuentro, que marca el inicio de la segunda rueda de la primera fase, comenzará a las 15 y será dirigido por Jorge Etem.

El tricolor buscará su segunda victoria, aprovechando que repite localía, luego del triunfo ante Sol de Mayo por 2 a 1 el pasado domingo.

De momento, la Villa acumula dos éxitos en el torneo, lo que lo mantienen fuera de la zona de clasificación. El otro triunfo había sido ante Círculo Deportivo (2 a 0) también como local.

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Su rival, en tanto, está tercero con 13 unidades, a siete del líder Olimpo.

Además, llegará a este encuentro con un invicto de tres duelos, tras vencer a Círculo Deportivo (1 a 0) y Brown de Madryn (4 a 3) como visitante y empatar frente a Sol de Mayo (0 a 0).

En el último duelo entre ambos, por la primera fecha, Villa Mitre cayó 1 a 0 en Mar del Plata.

El gol de la victoria del Dragón, el pasado 22 de marzo, lo hizo Rodrigo Ríos.

*Los elegidos: una y una

Villa Mitre no contará para hoy y por varios encuentros con Tomás Ibarra, quien salió lesionado el último domingo.

El delantero puanense sufrió una subluxación de clavícula y estará dos o tres partidos fuera de las canchas.

Por otra parte, el tricolor hoy contará con el regreso de Rubén Tarasco, quien superó una dolencia muscular que lo marginó durante cuatro encuentros ya que salió reemplazado en la igualdad ante Santamarina (0 a 0) el pasado 19 de abril.

También regresarán a la nómina los defensores Ulises Olguín, quien cumplió la fecha de sanción tras la roja que vio ante Brown de Madryn desde el banco, y Marcos Escobar, quien superó una dolencia.

De esta manera, los elegidos por Diego Cochas para hoy son:

-Arqueros: Juan Pablo Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Guido Segalerba, Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Olguín, Hugo Silva, Escobar y Marcos Pinto.

-Volantes: Leandro Fernández, Carlos Battigelli, Thiago Pérez, Valentino Valeri, Enzo González, Leonel Monti y Víctor Ayala.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Pablo Mujica, Santiago Gómez y Tarasco.

*El resto

La fecha 10 comenzó ayer con tres encuentros.

Entre ellos, la derrota de Olimpo, que se quedó sin invicto al caer ante Alvarado en Mar del Plata.

El aurinegro, que aún no había recibido goles, perdió por 2 a 0 por los tantos de Santiago Gutiérrez.

Además, en Tandil, Brown de Puerto Madryn venció a Santamarina por 2 a 0 con festejos de Martín Rivero y Branco Mera.

Mientras que en Rawson, Germinal le ganó a Sol de Mayo por 1 a 0, con gol de Jorge Velázquez a los 53 minutos.

Libre tuvo Círculo Deportivo, que en la semana anunció la llegada de Diulio Botella como nuevo entrenador.

*La tabla

Así están las posiciones de la Zona 4.

1°) Olimpo, 20 puntos; 2°) Alvarado, 15; 3°) Kimberley y Germinal, 13; 5°) Sol de Mayo, 10; 6°) Villa Mitre y Brown, 9; 8°) Santamarina, 8 y 9°) Círculo Deportivo, 5.