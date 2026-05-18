“Estoy amargado, pero esta lesión no me va a sacar el sueño de ser el 9 de Villa Mitre en el Federal A”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Caí mal, no pude poner las manos y cuando el hombro chocó contra el suelo sentí que algo se rompió”.

Después de salir de la sala de Rayos x del Hospital Interzonal General Dr José Penna, el delantero puanense Tomás Ibarra le confirmaba a La Nueva. que el primer diagnóstico que le brindó Ariel Carli, médico del plantel de Villa Mitre, fue “subluxación de clavícula” lado izquierdo.

“Me informó que iba a seguir con una serie de estudios para comprobar si no había alguna otra lesión, pero trato de pensar en positivo para no amargarme más de lo que estoy”, indicó el 9 de 23 años, que ayer, ante Sol de Mayo, disputó su primer cotejo como titular tras el regreso al tricolor desde el fútbol ecuatoriano.

Iban 32 minutos de juego cuando Enzo González le dio una pelota cerca del área grande, Tomy fue víctima de infracción y cayó para un costado con todo su cuerpo encima del hombro izquierdo, lo que le generó dolor, preocupación e incertidumbre.

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“Intenté seguir, aunque Carli le avisó al técnico (Diego Cochas) que no podía continuar y mis compañeros me aconsejaron salir para no agravar la lesión. Si encogía el brazo, no me dolía, pero al tratar de estirarlo era ver estrellitas por todos lados”, describió el de 1,91 de altura que cumplió con su cuarta presencia en el actual Federal A con la Villa (en la víspera de titular, y desde el banco ingresó ante Brown PM, Olimpo y Alvarado).

“Trato de calmarme, pero me cuesta comprender que esto pase justo cuando estaba cumpliendo el sueño de jugar en Villa Mitre a nivel profesional, cuando mejor estaba, con experiencia adquirida y cuando el DT me tenía en cuenta”, afirmó, angustiado, el artillero que reforzó (3 partidos y sin goles) a Sporting en la fase inicial del Regional Amateur 2023-24.

En el tricolor liguista debutó el 13 de marzo de 2022 (fecha 2 del Apertura), triunfo 4-3 frente a Huracán (en cancha de Libertad), sumando 59 encuentros y 11 goles. En el Federal A 2024 ya había estado en dos compromisos del Federal A: Sol de Mayo y Germinal, ambos de local.

“Sé que me voy a perder dos o tres partidos, una lástima, porque estaba en un gran momento y sentía que le estaba dando una mano al equipo”, dijo antes de comparar este hecho con uno parecido que sufrió en Ecuador (jugando en Santo Domingo, en el Serie B de aquel país): “Estaba bárbaro, desenvuelto, y me agarró pubalgia”.

Y siguió: “Soy positivo y voy a volver con más fuerzas. El objetivo de jugar en el Federal A siempre fue mi aspiración máxima, y estaba cumpliendo con ese objetivo; me sentía feliz y motivado”.

--¿Por qué te volviste de Ecuador?

--Había firmado contrato a principio de año, pero no me acostumbré nunca a la ciudad y al clima. Extrañaba mucho, me sentía solo, y decidí regresar como futbolista libre. Hablé con Fede Mancinelli (coordinador del plantel superior villamitrense) y, pese a que existía una oferta concreta de otro club de la categoría, decidí ir a pelearla a Villa Mitre.

--Bien, ahora reposo.

--Sí, me duele mucho, siento como que tengo un serrucho en la clavícula. Gracias.