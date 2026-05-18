Boca: Cavani no está en la lista de los concentrados para el partido ante Cruzeiro

Sin la presencia del atacante uruguayo Edinson Cavani, salió la lista de concentrados de Boca para el trascendental partido de mañana ante Cruzeiro por quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si bien Cavani tiene el alta médica al igual que el chileno Carlos Palacios, no fue convocado por el DT Claudio Ubeda.

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El Xeneize sabe que no puede fallar, ya que una caída lo podría dejar nocaut en la fase de grupos. Si empata o triunfa, dependerá de sí mismo en la última fecha.

El entrenador no contará con Adam Bareiro, lesionado, y con Santiago Ascacibar, suspendido.

Milton Giménez llegará al partido entre algodones pero estará en consideración.

La probables alineación: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ángel Romeroo Giménez.

El cotejo en La Bombonera comenzará mañana a las 21.30.