Aprehendieron a un hombre por agredir a policías en pleno centro bahiense

Un hombre de 53 años fue aprehendido anoche en el sector céntrico, acusado de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, luego de protagonizar un incidente con personal policial.

El procedimiento se inició alrededor de las 22:20, cuando el Centro de Monitoreo alertó sobre un sujeto que se encontraba pateando canastos de basura en la vía pública. A partir de esa situación, se comisionó un móvil de la Policía Local UPPL, integrado por dos efectivas femeninas.

Según informaron fuentes oficiales, al momento de intentar identificar al hombre, éste intentó evadir a las uniformadas y reaccionó de manera agresiva, intentando golpearlas. Ante esa situación, ambas policías lograron reducirlo sin sufrir lesiones.

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Posteriormente, el individuo fue identificado como Abraham Enoc Celedón Echeverría, quien fue trasladado a la comisaría Primera.

En el hecho tomó intervención la UFIJ Nº15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que dispuso las actuaciones correspondientes.