Aprehendieron a un hombre acusado de robar y agredir a otro indigente

Un hombre de 32 años fue aprehendido esta madrugada en inmediaciones de Fitz Roy y Brown, acusado de agredir y robar a otra persona en situación de calle.

El procedimiento se realizó alrededor de la 1:30, luego de un alerta emitido por el CeUM. Personal del Comando de Patrullas interceptó en el sector a Marcelo Eduardo Alegre, señalado como el presunto autor de las agresiones.

De acuerdo con la información oficial, el acusado habría lesionado con un ladrillo en la zona de la oreja a un hombre de 36 años que se encontraba durmiendo en la vía pública. Ambos involucrados se hallaban en situación de calle.

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La víctima también manifestó que horas antes, en el mismo lugar, Alegre le habría sustraído una mochila con pertenencias personales, luego de intimidarlo con un cuchillo, para posteriormente escapar.

Tras el operativo, el sospechoso fue trasladado junto con testigos y los elementos secuestrados a la comisaría Primera. En tanto, el damnificado recibió asistencia médica en el lugar..

La causa fue caratulada como “robo y lesiones leves” e interviene la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.