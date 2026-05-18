Liga Sureña: Pampero celebró en el clásico y Gimnasia se dio un gusto

Pampero sigue dominando el clásico de Guatraché. Venció como visitante a Huracán por 2 a 0 y continúa firme en la cima de la Zona B, tras jugarse la 8ª fecha de la Copa del Sur en la Liga Sureña.

Por su parte, Gimnasia de Darregueira se hizo fuerte en casa y venció a Bernasconi --puntero de la Zona A-- por 2 a 1.

RESULTADOS

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--Zona A: Argentino de Darregueira 0, Unión de Campos 2 (Silvio Suzan y Juan Gramajo); Independiente de Jacinto Aráuz 3 (Leonel Martens --2-- y Lisandro Dalmás), Social Colonial 1 (Renzo Franck) y Gimnasia 2 (Joaquín Salvi y Gonzalo Reyes), UD Bernasconi 1 (Martín Benevent).

(Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima).

--Zona B: Deportivo Alpachiri 4 (Nicolás Weber, Enzo Castillo, Alex Miranda y Franco Olmos), Rampla Juniors 2 (Rodrigo Yáñez y Lucas Machain); Unión de Villa Iris 2 (Maximiliano Flores y Lucas Irusta), Villa Mengelle de Jacinto Aráuz 1 (Franco Licciardi) y Sportivo y Cultural 2 (Sergio González y Emanuel García), Club Darregueira 0.

--Interzonal: Huracán 0, Pampero 2 (Alexis Blanco y Nehuen Pacheco).

Las tablas