Liga de Villarino: Ascasubi no falló y se quedó con la ventaja deportiva

El campeón defensor Social Ascasubi no dejó pasar la chance, venció como visitante a Cobolvi 2 a 0 y se quedó con la ventaja deportiva en el certamen Apertura de la Copa Axión Puerta Patagonia que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.

El elenco albiceleste terminó arriba en la tabla por diferencia de gol, ya que compartió el sitial de privilegio con Ferroviario de Argerich --de gran campaña--, que cerró la fase regular ganándole en casa a Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich 2 a 1.

Además, Juventud Agraria de Algarrobo vapuleó a Barrio Africa de Médanos 10 a 2.

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En tanto, 12 de Octubre y Juventud Unida empataron 1 a 1, mientras que Caza y Pesca goleó a San Adolfo como visitante 5 a 0.

Marcadores y goleadores:

La tabla

Lo que viene

Los primeros 6 se clasificaron a cuartos de final, mientras que del 7º al 10º buscarán ocupar los dos lugares restantes.

Fútbol y Tenis recibirá a Barrio Africa y San Adolfo a Cobolbi. En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios se ejecutarán penales.