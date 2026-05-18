Liga de Dorrego: Monte volvió a golear y sacó más ventaja en la cima

Atlético Monte Hermoso los aplasta. Esta vez, vapuleó en casa a Independiente de Coronel Pringles por 7 a 0 y aumentó la ventaja en la vanguardia ya que empataron sus perseguidores Independiente y Ferroviario --ambos de Dorrego-- en el marco de la 8ª fecha del Torneo 70 Aniversario del Club Villa Rosa.

--RESULTADOS

--Alumni 1 (Matías Ortelli), Independiente Dorrego 1 (Nicolás Tello).

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--Divisorio 2 (Franco Costa y Gian Navarro, en contra), SUPA 5 (Yago Sabanes --2--, Jonathan Romero, Franco Costa y Ezequiel Nanco).

--Progreso 4 (Leandro Martorano --4--), Ventana 1 (Fausto Gómez).

--San Martín 3 (Alfredo Pérez, Nahuel Cornou, de penal, y Germán Barrionuevo), Esperanza 0.

--Ferroviario 2 (Gastón Cansina y Cáceres), Villa Rosa 2 (Joaquín Maiques e Ian Falco).

--Suteryh 4 (Juan José Peralta, Gustavo Miller, Kevin Boles y Emanuel Benítez), Pelota 0.

--Porteño 0, Almaceneros 1 (Leandro Cuevas).

--Atlético Monte Hermoso 7 (Matías Martin --2--, Franco Ortíz --2--, Iván Tello, Nicolás Lozano y Benjamín Fernández), Independiente de Pringles 0.

--POSICIONES

1º) Atlético Monte Hermoso, 24 puntos; 2º) Ferroviario e Independiente Dorrego, 19; 4º) Suteryh, 18; 5º) Independiente de Pringles y Porteño, 15; 7º) Ventana, 13; 8º) San Martín, SUPA y Almaceneros, 12; 11º) Alumni, 11; 12º) Villa Rosa, 10; 13º) Progreso, 7; 14º) Esperanza, 1; 15º) Divisorio y Pelota, sin unidades.

--Próxima fecha (9ª): Independiente de Pringles-Porteño; Divisorio-Atlético Monte Hermoso, Almaceneros-Progreso, Ventana-Independiente de Dorrego, Alumni-Ferroviario, Villa Rosa-San Martín, Esperanza-Suteryh y Pelota-SUPA.