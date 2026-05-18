Liga de Suárez: ya es un clásico, Automoto le volvió a ganar a Unión
Con gol de "Lucho" Harnst, el azulgrana se impuso 1 a 0. También ganaron Puan Foot Ball Club, Club Sarmiento, Independiente San José, Blanco y Negro e Independiente de Rivera.
En la jornada de los clásico, Automoto ratificó su paternidad ante Unión y le ganó como visitante 1 a 0, en el marco de la 9ª fecha del certamen Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
El Rojo se impuso de visitante con un gol de Luciano Harnst y se puso a un punto de Racing de Carhué, que igualó ante San Martín 1 a 1.
De los últimos 21 partidos, Automoto sólo perdió uno, ganó 12 y empató 8. En el historial general, le lleva 8 de ventaja a Unión con 27 triunfos, 23 empates y 19 derrotas.
Otro que celebró a lo grande fue Puan Foot Ball Club, que venció a domicilio a Tiro Federal 2 a 1.
En los otros clásicos, los que festejaron fueron Club Sarmiento de Pigüé, Independiente San José, Blanco y Negro e Independiente de Rivera. Los restantes terminaron en tablas.
RESULTADOS
--San Martín C (Lautaro Mildenberg), Racing 1 (Abel Méndez.
--Tiro Federal 1 (Cristian Llanos), Puan Foot Ball Club 2 (Facundo Rapetti y Lautaro Lobo, ambos de penal).
----Peñarol P 2 (Emiliano Aliberti --de penal-- y Federico Taccari), Club Sarmiento 3 (Valentín Otondo, Maximiliano Graff --de penal-- y Enrique Ducid).
--Blanco y Negro 3 (Mariano Recofsky, Sebastián Balvidares y Juan Cruz Shard), Deportivo Sarmiento 0.
--Leandro N. Alem 0, San Martín de Santa Trinidad 4 (Marcelo Weinbender, Enzo Martínez y Martín Sieben --2--).
--Atlético Huanguelén 1 (Mariano Bravo), Boca Juniors 1 (Tomás Steinbach).
--Unión Pigüé 0, Deportivo Argentino 0.
--El Progreso 0, Independiente San José 3 (Cristian Roth, Nicolás Beier y Emanuel Merquel).
--Unión de Tornquist 0, Automoto 1 (Luciano Harnst).
--Deportivo Rivera 1 (Lucas Parodi), Independiente R (Nahuel Azcona --2--).
Empleados de Comercio 1 (Luka Olmedo), Peñarol G 1 (Cristian Pereyra).
LAS TABLAS
|
Zona “A”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Racing Club
|
22
|
9
|
7
|
1
|
1
|
25
|
10
|
Automoto
|
21
|
8
|
7
|
0
|
1
|
21
|
3
|
Puan F. Club
|
18
|
9
|
5
|
3
|
1
|
13
|
11
|
Club Sarmiento
|
16
|
8
|
5
|
1
|
2
|
15
|
7
|
D. Argentino
|
13
|
8
|
4
|
1
|
3
|
18
|
9
|
E. de Comercio
|
11
|
8
|
2
|
5
|
1
|
22
|
12
|
Independiente (SJ)
|
11
|
8
|
3
|
2
|
3
|
19
|
17
|
Independiente (R)
|
11
|
8
|
3
|
2
|
3
|
13
|
14
|
Boca Juniors
|
5
|
8
|
0
|
5
|
3
|
9
|
18
|
D. Sarmiento
|
1
|
9
|
0
|
1
|
8
|
7
|
23
|
Leandro N. Alem
|
0
|
9
|
0
|
0
|
9
|
4
|
46
|
Zona “B”
|
Equipo
|
Pts
|
PJ
|
G
|
E
|
P
|
Gf
|
Gc
|
Blanco y Negro
|
18
|
9
|
5
|
3
|
1
|
16
|
9
|
Deportivo Rivera
|
15
|
8
|
5
|
0
|
3
|
17
|
14
|
San Martín (C)
|
15
|
9
|
4
|
3
|
2
|
17
|
14
|
Tiro Federal (P)
|
15
|
9
|
4
|
3
|
2
|
15
|
13
|
El Progreso
|
14
|
8
|
4
|
2
|
2
|
16
|
12
|
San Martín (ST)
|
12
|
9
|
3
|
3
|
3
|
11
|
7
|
Peñarol de Pigüé
|
9
|
8
|
2
|
3
|
3
|
12
|
13
|
Peñarol (Guaminí)
|
8
|
8
|
1
|
5
|
2
|
7
|
9
|
Unión Pigüé
|
8
|
8
|
2
|
2
|
4
|
8
|
11
|
A. Huanguelén
|
4
|
8
|
0
|
4
|
4
|
5
|
10
|
Unión (Tornquist)
|
3
|
8
|
0
|
3
|
5
|
4
|
12