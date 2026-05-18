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Fútbol.

Liga de Suárez: ya es un clásico, Automoto le volvió a ganar a Unión

Con gol de "Lucho" Harnst, el azulgrana se impuso 1 a 0. También ganaron Puan Foot Ball Club, Club Sarmiento, Independiente San José, Blanco y Negro e Independiente de Rivera.

Fotos: gentileza deportornquist.com.ar y Todas las Voces Puan.

En la jornada de los clásico, Automoto ratificó su paternidad ante Unión y le ganó como visitante 1 a 0, en el marco de la 9ª fecha del certamen Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El Rojo se impuso de visitante con un gol de Luciano Harnst y se puso a un punto de Racing de Carhué, que igualó ante San Martín 1 a 1.

De los últimos 21 partidos, Automoto sólo perdió uno, ganó 12 y empató 8. En el historial general, le lleva 8 de ventaja a Unión con 27 triunfos, 23 empates y 19 derrotas.

Otro que celebró a lo grande fue Puan Foot Ball Club, que venció a domicilio a Tiro Federal 2 a 1.

En los otros clásicos, los que festejaron fueron Club Sarmiento de Pigüé, Independiente San José, Blanco y Negro e Independiente de Rivera. Los restantes terminaron en tablas.

RESULTADOS

--San Martín C (Lautaro Mildenberg), Racing 1 (Abel Méndez.

--Tiro Federal 1 (Cristian Llanos), Puan Foot Ball Club 2 (Facundo Rapetti y Lautaro Lobo, ambos de penal).

----Peñarol P 2 (Emiliano Aliberti --de penal-- y Federico Taccari), Club Sarmiento 3 (Valentín Otondo, Maximiliano Graff --de penal-- y Enrique Ducid).

--Blanco y Negro 3 (Mariano Recofsky, Sebastián Balvidares y Juan Cruz Shard), Deportivo Sarmiento 0.

--Leandro N. Alem 0, San Martín de Santa Trinidad 4 (Marcelo Weinbender, Enzo Martínez y Martín Sieben --2--).

--Atlético Huanguelén 1 (Mariano Bravo), Boca Juniors 1 (Tomás Steinbach).

--Unión Pigüé 0, Deportivo Argentino 0.

--El Progreso 0, Independiente San José 3 (Cristian Roth, Nicolás Beier y Emanuel Merquel).

--Unión de Tornquist 0, Automoto 1 (Luciano Harnst).

--Deportivo Rivera 1 (Lucas Parodi), Independiente R (Nahuel Azcona --2--).

Empleados de Comercio 1 (Luka Olmedo), Peñarol G 1 (Cristian Pereyra).

LAS TABLAS

Zona “A”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Racing Club

22

9

7

1

1

25

10

Automoto

21

8

7

0

1

21

3

Puan F. Club

18

9

5

3

1

13

11

Club Sarmiento

16

8

5

1

2

15

7

D. Argentino

13

8

4

1

3

18

9

E. de Comercio

11

8

2

5

1

22

12

Independiente (SJ)

11

8

3

2

3

19

17

Independiente (R)

11

8

3

2

3

13

14

Boca Juniors

5

8

0

5

3

9

18

D. Sarmiento

1

9

0

1

8

7

23

Leandro N. Alem

0

9

0

0

9

4

46

Zona “B”

Equipo

Pts

PJ

G

E

P

Gf

Gc

Blanco y Negro

18

9

5

3

1

16

9

Deportivo Rivera

15

8

5

0

3

17

14

San Martín (C)

15

9

4

3

2

17

14

Tiro Federal (P)

15

9

4

3

2

15

13

El Progreso

14

8

4

2

2

16

12

San Martín (ST)

12

9

3

3

3

11

7

Peñarol de Pigüé

9

8

2

3

3

12

13

Peñarol (Guaminí)

8

8

1

5

2

7

9

Unión Pigüé

8

8

2

2

4

8

11

A. Huanguelén

4

8

0

4

4

5

10

Unión (Tornquist)

3

8

0

3

5

4

12

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