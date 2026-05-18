Monte Hermoso disfrutó de una final soñada: goleó y se consagró campeón de la Súper Liga en casa

Atlético Monte Hermoso sumó ayer otra página dorada a su rica historia en el hockey nacional, al consagrarse campeón de la Fase 1 de la Súper Liga Argentina.

Esta vez, además, le agregó un condimento especial por que lo hizo en su casa, ya que una de las sedes de la competencia fue en la cancha de agua del Complejo Municipal.

El albirrojo dio la vuelta olímpica con su gente, tras vencer a Universitario de Salta por 5 a 0, para cerrar el torneo invicto con 5 triunfos en 5 presentaciones.

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Los goles para el título los anotaron Carola Dichiara (a los 23 minutos, de corto), Daiana Ackerley (27m.), Lucía Alejo (37m.), Brisa Díaz (44m.) y Morena Andrade (50m.).

Además, Bárbara Dichiara fue elegida como MVP del torneo y Giselle "Yiyo" Juárez, como la mejor jugadora de la final.

Este triunfo también clasifica al Atlético a la Fase Final del 2027, donde se reunirán los 8 mejores equipos del interior del país, ya que los elencos del Torneo Metropolitano ya no disputan la competencia.

Previo a este duelo, Monte había ganado la etapa de grupos, al vencer sucesivamente a Jockey Club "B" (1 a 0, con gol de Delfina Hernández), Palermo Bajo de Córdoba (por 3 a 0, con goles de Lucía Alejo -2- y Morena Andrade) y Universitario (por 3 a 2, con tantos de María Emilia Larsen, Carola Dichiara y Daiana Ackerley).

Mientras que en semifinales, el equipo que conduce Agustín Scanio derrotó a Regatas Andino de Mendoza, por 2 a 0, con goles de la montehermoseña Larsen y Priscila Moyano, quien se sumó como refuerzo.

*El plantel campeón

-Jugadoras: Alheli Miranda, Noela Sueldo, Brisa Cuevas, Carola Dichiara, Morena Cervatto, María Sol Ayala, Bárbara Dichiara, Antonella Cárdenas, Malena Artaza, Morena Andrade, María Sol Malewski, María Emilia Larsen, Giselle Juárez, Lucía Alejo, Daiana Ackerley, Deflina Hernández, Macarena Flors, Michelle Cárdenas y Valentina Fernández.

-Entrenador: Agustín Scanio.

-Asistente: Rolando Rivero.

-Entrenador: Martín Berlatto.

-Preparadora física: Abril Loncaric.

-Psicólogo: Ignacio Busca.

-Kinesiólogo: Julio Modesti.

-Cámaras: Dolores Sierra y Rodrigo Servidio.

-Analista: Facundo Paredes.

-Jefe de equipo: Juan Facendini.

*Universitario, con medalla

Universitario "A" se quedó con la medalla de bronce de una de las sedes que se disputaron en Rosario.

En el partido por el tercer puesto, el albirrojo superó a Independiente de Tandil por 2 a 0.

Los goles del triunfo para el equipo bahiense los anotó Martina Orioli.

El campeón de esta sede resultó Universitario de Córdoba, que venció en la final a San Juan RC por 2 a 1.

*Pacífico, en Mendoza

Pacífico no pudo cerrar el torneo con una victoria y culminó en la octava colocación en la sede que se disputó en Mendoza.

En el último partido del certamen, el Verde cayó ante Uncas de Tandil por 1 a 0.

En este torneo, el campeón fue Atlético del Rosario, tras ganar la final ante Banco Provincial por 5 a 4.

*Puerto, séptimo y con MVP

En la rama masculina, Puerto Belgrano fue séptimo en la fase que se disputó en Tucumán.

El equipo de la Base cerró el torneo venciendo a La Salle de Santa Fe por shoot out, 4 a 2, tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

Durante los 60 minutos, para el representante de la ABH el gol lo anotó Gonzalo Mazzarello.

Mientras que en los penales acertaron Milton Alvaro, Juan Francisco Ordieres, Francisco Cañizares y Santiago Álvarez.

Además, el equipo dirigido por Lucía López Izarra tuvo al mejor jugador de la competencia: Fran Cañizares.

El jujeño sumó otro reconocimiento individual a su gran carrera, con apenas 16 años.