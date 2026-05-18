Palihue festejó su primer torneo del año en rugby femenino

Festajan las jugadoras de Palihue la obtención del torneo Apertura. Fotos: prensa Palihue.

Ayer se concretó la consagración de Palihue (mayores) en el torneo Apertura de rugby femenino de la URS.

El Verde le ganó a Universidad Nacional del Sur los partidos correspondientes a las fechas 9 y 10 del primer tramo del año.

Fue en modalidad ten y con finales por 19-0 y 19-10, disputados en La Madriguera, cancha de UNS en el campus Palihue.

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La jornada también incluyó partidos entre juveniles y mayores en formación aunque sin contacto.

Clásico ritual de festejo y reconocimiento para la entrenadora, Eliana Teófilo.

Después de esta jornada, queda la última doble fecha a disputarse el próximo domingo 31 del corriente nuevamente en sede UNS, según fixture oficial.

Ese día jugarán por las fechas 11 y 12 los equipos de UNS y Sol de Mayo (Viedma).

Allí estará en juego la segunda plaza al Regional Pampeano femenino, que se jugará 22 y 23 de agosto próximo con sede a confirmar pero a organizar por la Unión de Rugby de Mar del Plata.

Por haber ganado el Apertura la primera plaza quedó para Palihue.

Por otra parte, ayer en cancha de UNS se realizó un minuto de silencio a raíz del deceso de Luz Augusto, jugadora de Sol de Mayo. Además, las jugadoras llevaron el luto correspondiente.