Frío y soleado: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada con temperaturas bajas al inicio pero que irán mejorando hacia la tarde es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este comienzo de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 18 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío y soleado a fresco; el viento será leve del noroeste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 3 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será fresco, templándose. El viento será leve con ráfagas de intensidad moderada del noroeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 18 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 9 grados centígrados.