Caos en Montmeló: graves accidentes con Álex Márquez y Johann Zarco en el MotoGP

El Gran Premio de Catalunya de MotoGP fue interrumpido dos veces por accidentes de gravedad que tuvieron como protagonistas al español Álex Márquez (Ducati) y al francés Johann Zarco (Honda).

La primera bandera roja se produjo cuando Pedro Acosta lideraba la carrera, ya que su KTM sufrió la rotura del neumático trasero a unos 200 km/h, entre las curvas 9 y 10, y Márquez, que circulaba detrás, impactó contra la moto y salió despedido fuera de la pista.

El español cayó con fuerza sobre su espalda y fue atendido de inmediato, aunque desde la Dirección de Carrera se informó que estaba consciente y luego MotoGP confirmó su traslado a un hospital de Barcelona.

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La Ducati del piloto de Gresini Racing dejó numerosos restos sobre el asfalto, ya que Raúl Fernández sufrió molestias en el hombro, Fabio Di Giannantonio se cayó tras recibir el impacto de una pieza, y Zarco fue alcanzado en la pierna izquierda.

Tras la limpieza del circuito, la prueba se relanzó a 13 vueltas, pero volvió a detenerse casi de inmediato. En la segunda salida, Zarco perdió el control de su Honda en la frenada y cayó sobre las motos de Luca Marini y Francesco Bagnaia.

Marini y Bagnaia se levantaron sin inconvenientes, mientras que Zarco permaneció en el suelo y fue trasladado al centro médico. Su equipo, LCR Honda, informó que estaba consciente y fuera de peligro.

La carrera fue relanzada por tercera vez a 12 vueltas, con Acosta nuevamente al frente de la parrilla y el lugar de Zarco vacío por su accidente.