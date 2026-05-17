Tras alcanzar la pole, Valentín Perrone terminó 12° en el GP de Cataluña de Moto3

El argentino Valentín Perrone (KTM) no pudo sostener el gran rendimiento mostrado en la clasificación y terminó 12° en el Gran Premio de Cataluña de Moto3, mientras que su compatriota, Marco Morelli (KTM), protagonizó una notable remontada para finalizar sexto y consolidarse en el cuarto puesto del campeonato.

Perrone había llegado a Barcelona con grandes expectativas luego de conseguir el sábado su tercera pole position en la categoría y la primera de la temporada 2026.

El piloto argentino partía desde el lugar de privilegio con la ilusión de alcanzar su primera victoria en el Mundial y de devolver a la Argentina a lo más alto del podio por primera vez desde el triunfo de Sebastián Porto en Australia en 2004.

El resultado representó un duro golpe para Perrone, ya que en la carrera en la que había logrado su mejor posición de partida del año firmó también su peor resultado de la temporada.

Sin embargo, la carrera se complicó desde la largada, ya que el piloto del Tech3 perdió rápidamente posiciones y, ya en los primeros metros, cayó al cuarto puesto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Su KTM nunca mostró el ritmo necesario para pelear con los líderes y, vuelta tras vuelta, fue cediendo terreno.

En el quinto giro ya marchaba noveno, llegó a ubicarse 15° y solo pudo recuperar algunas posiciones sobre el final para cruzar la meta en el 12° lugar.

El resultado representó un duro golpe para Perrone, ya que en la carrera en la que había logrado su mejor posición de partida del año firmó también su peor resultado de la temporada.

Además, el nacido en Barcelona descendió del cuarto al sexto puesto en el campeonato.

Morelli también tuvo un comienzo complicado, aunque logró revertir la situación con una actuación destacada.

La victoria quedó en manos del español Máximo Quiles, compañero de Marco Morelli en el Aspar Team.

El piloto del Aspar Team había largado quinto, pero cayó hasta la 16ª posición en la tercera vuelta debido a problemas en la parte delantera de su KTM.

A partir de la mitad de la carrera, el argentino encontró ritmo y comenzó una gran remontada, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Con tiempos similares a los de los punteros y varios sobrepasos consecutivos, avanzó hasta la sexta posición final, un resultado que le permitió mantenerse cuarto en la clasificación general.

La victoria quedó en manos del español Máximo Quiles, compañero de Morelli en el Aspar Team, quien se impuso en una definición electrizante ante Álvaro Carpe y David Muñoz.

Con su cuarto triunfo en seis fechas, Quiles amplió a 64 puntos su ventaja al frente del campeonato.