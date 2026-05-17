Moto GP: Fabio Di Giannantonio ganó el GP de Cataluña

El piloto italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) ganó el Gran Premio de Cataluña de MotoGP en una carrera marcada por dos banderas rojas y por los graves accidentes de Álex Márquez y Johann Zarco, ambos trasladados al hospital para estudios.

El español Pedro Acosta había dominado gran parte de la competencia tras salir desde la pole. Al comienzo, Raúl Fernández lo presionó y lo superó en la quinta vuelta, aunque Acosta recuperó la punta en el noveno giro.

Álex Márquez también se metió en la pelea, pero todo cambió en la vuelta 12 cuando la KTM de Acosta sufrió un pinchazo en el neumático trasero y perdió velocidad antes de la curva 10.

Aunque Acosta levantó el brazo para avisar, Márquez no pudo esquivarlo y chocó violentamente contra su moto. El piloto de Gresini salió despedido y su Ducati quedó destrozada.

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Di Giannantonio también se cayó por los restos en la pista, mientras fragmentos alcanzaron a Fernández y a Johann Zarco. Márquez estaba consciente al ser retirado, pero fue derivado al hospital.

Tras casi media hora de limpieza, la carrera se reanudó según el orden de la vuelta 11, pero la segunda salida duró apenas segundos: en la curva 1 Zarco, Francesco Bagnaia y Luca Marini protagonizaron una fuerte colisión que motivó una nueva bandera roja y la derivación de Zarco al hospital.

En la tercera largada, Acosta volvió a comandar, pero no logró despegarse. Joan Mir y Di Giannantonio descontaron rápido; el italiano superó a Mir y, a tres vueltas del final, adelantó a Acosta en las curvas 10 y 12 para tomar la punta.

En el cierre, Acosta perdió rendimiento y fue superado por Mir y Fermín Aldeguer. Ai Ogura lo sacó de la pista y recibió una sanción de tres segundos, que lo relegó del cuarto al noveno puesto.

Di Giannantonio consiguió una victoria histórica para el equipo VR46, su primera en la categoría reina en tres años. Joan Mir fue segundo y Fermín Aldeguer completó el podio en Montmeló. (NA).