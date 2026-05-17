Detuvieron a un hombre por el robo de una moto en pleno centro

Un hombre de 39 años fue aprehendido anoche por efectivos de la Policía Local, acusado de sustraer una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública, en pleno centro de la ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:50 del sábado, tras un llamado al servicio de emergencias 911.

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Los uniformados acudieron a Moreno al 800, donde interceptaron a Jonatan Roberto Ulloa, señalado como el presunto autor del hecho. Según se informó oficialmente, minutos antes había robado una Zanella ZB en la esquina de O'Higgins y Brown, luego de violentar el trabavolante.

Tras la detención, el imputado y el vehículo recuperado fueron trasladados a la comisaría Primera, donde se realizaron las actuaciones de rigor.

La causa fue caratulada como robo agravado de motovehículo estacionado en la vía pública, con intervención de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.