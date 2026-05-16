Con un exBahía Basket como goleador, Instituto le ganó al Quimsa de Ruesga y forzó el quinto juego

Gastón Whelan, goleador de Instituto esta noche, intenta avanzar ante la marca Brandon Robinson. Fotos: LNB

Instituto venció esta noche a Quimsa, que cuenta con el bahiense Fausto Ruesga, y forzó un quinto juego en la llave de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol.

El equipo cordobés se impuso por 83 a 80 como local e igualó la serie 2 a 2.

El albirrojo debió defender la última bola para concretar la victoria, ya que la visita tuvo la chance de igualar el juego, pero el tiro esquinado de Brando Robinson no ingresó.

El goleador de La Gloria fue el exjugador de Bahía Basket, Gastón Whelan, quien anotó 18 puntos, bajó 2 rebotes y dio una asistencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En Quimsa, en tanto, el bahiense Fausto Ruesga sumó 2 unidades (1-2 en dobles y 0-1 en simples), en 5m16s.

De esta manera, la llave volverá a Santiago del Estero para el quinto definitivo juego, que se disputará el martes.