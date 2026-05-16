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Regatas Corrientes e Independiente (Oliva) estiraron las series de cuartos

Los remeros vencieron a Ferro y los cordobeses, a Gimnasia (Comodoro). Espera Boca y este sábado, 20.30, juegan Instituto (1)-Quimsa (2).

El festejo remero en el Etchart de Caballito. Fotos: LN.

Regatas Corrientes se llevó la victoria del Etchart ante Ferro, 79 a 71 y será local en el quinto y definitorio juego clasificatorio a semifinales de la Liga Nacional, el próximo lunes.

El tucumano Iván Gramajo fue el destacado del ganador, con 19 puntos y 3 rebotes.

En el verde, el bahiense Jano Martínez jugó 33m51, sumando 11 puntos (1-6 en triples, 2-6 en dobles y 4-4 en libres), más 6 rebotes y 3 asistencias.

El pringlense Valentín Bettiga, por su parte, aportó 10 puntos (2-4 en t3 y 2-5 en t2), más 5 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos.

Otro que se hizo fuerte, aunque en este caso de local, fue Independiente (Oliva), que le ganó a Gimnasia (Comodoro) 74 a 66 y la serie se definirá en el sur, también el lunes.

Francisco Conrradi fue la gran figura con 18 puntos y el bahiense Valentín Duvanced jugó 4m30.

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