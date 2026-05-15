El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 16 de mayo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 16 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 12 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío y nuboso a fresco, no se descartan precipitaciones débiles. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Sur. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo frío con nubosidad variable y algunas precipitaciones. El viento tendrá intensidad de moderado en disminución a leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría con cielo parcialmente nublado y se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.