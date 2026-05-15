El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 16 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 12 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y nuboso a fresco, no se descartan precipitaciones débiles. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Sur. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo frío con nubosidad variable y algunas precipitaciones. El viento tendrá intensidad de moderado en disminución a leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría con cielo parcialmente nublado y se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.