Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 16 de mayo en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 16 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 12 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y nuboso a fresco, no se descartan precipitaciones débiles. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Sur. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo frío con nubosidad variable y algunas precipitaciones. El viento tendrá intensidad de moderado en disminución a leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fría con cielo parcialmente nublado y se estima para media noche una temperatura de 8 grados centígrados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Fútbol.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE