Los pesistas bahienses levantaron la vara en el torneo de la Asociación Bahiense

La Asociación Bahiense de Pesas llevó adelante una nueva jornada competitiva en las instalaciones de RAW Mas, donde atletas de distintas edades y categorías participaron en pruebas de fuerza y potencia representando a gimnasios de Bahía Blanca y la región.

El certamen contó con competencias de Fuerza en Banco RAW, Potencia RAW y Potencia POWER, reuniendo a exponentes de categorías Open, Junior, Subjunior, Master y Damas.

Entre los resultados más destacados de la jornada sobresalió la actuación de Ramiro Giménez, quien se impuso en Open hasta 93 kilos con un total de 732,5 kg, siendo una de las mejores marcas del torneo.

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También tuvieron destacadas participaciones Javier Halter, ganador en Open hasta 105 kg con 555 kg totales, y Julián Agustín Gutiérrez, vencedor en Junior +120 kg con 615 kg.

En damas, Ana Haag se quedó con la categoría Open 69 kg con un total de 200 kg, mientras que Giuliana Melissa Rodríguez triunfó en Open 76 kg y Sheila González hizo lo propio en Open +84 kg.

La competencia reunió representantes de gimnasios como RAW Mas, Revolution, CUBB, Distrito Z, Naxo Gim y Titanium Fitness, consolidando el crecimiento del powerlifting y las disciplinas de fuerza en la ciudad.

Además de los resultados deportivos, desde la organización destacaron el buen nivel técnico de los competidores y el acompañamiento del público durante toda la jornada.

Principales ganadores

• Ramiro Giménez-Open 93 kg/732,5 kg

• Eli Franco-Open 93 kg/625 kg

• Javier Halter-Open 105 kg/555 kg

• Julián Agustín Gutiérrez-Junior +120 kg/615 kg

• Tomás Navarrete-Junior 93 kg/587,5 kg

• Ana Haag-Damas Open 69 kg/200 kg

• Sheila González-Damas Open +84 kg/457,5 kg