Sportivo detuvo la marcha de Comercial y se mantienen los cuatro punteros en la LBB Plata
Se disputó la novena fecha, con tres victorias locales y otras tantas visitantes.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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(Noticia en desarrollo)
Sportivo Bahiense derrotó como local a Comercial, 66 a 59 y se mantuvo entre los cuatro punteros de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", tras disputarse esta noche la novena fecha.
Otro que está en lo más alto es Altense, que venció a Bahía Basket, 80 a 69. También volvió a festejar 9 de Julio, ante Espora, 93 a 69 y es parte de este grupo de punta, mientras que San Lorenzo completa el cuarteto, tras superar a El Nacional, 74 a 66.
En los otros dos partidos de la jornada, Velocidad le ganó a Ateneo, 75 a 70 y Argentino a La Falda, 83 a 73.
Sportivo 66, Comercial 59
En el principal encuentro de la noche, Sportivo confirmó su buen momento (quinto triunfo consecutivo) y derrotó a Comercial, que arrastraba cinco victorias en fila: 66-59.
En el tricolor, Mateo Boccatonda terminó con 21 puntos (2-8 en t3, 5-10 en t2 y 5-6 n t1), más 6 rebotes y 5 asistencias.
Por su parte, Ulises Montes aportó 11 rebotes y 6 unidades, y Manuel Ayala terminó con 12 unidades (6-9 en t2) y 4 recobres.
En el portuario, Giuliano Barcala convirtió 17 unidades (2-6 en t3, 1-3 en t2 y 9-11 en t1); Luciano Orellano cerró con 20 puntos, más 8 rebotes; Franco Cardone bajó 11 rebotes y repartió 6 asistencias, mientras que Martín Álvarez completó 10 rebotes y 9 puntos.
Sportivo (66): M. Boccatonda (21), G. Martínez (9), U. Montes (6), A. Amore (6), M. Ayala (12), fi; J. Tuero (2), B. Guaglianone (2), G. Stach (5), E. Miguel (3), T. Boubeé, S. Sosa y L. Spinaci. DT: Miguel Loffredo.
Comercial (59): G. Barcala (17), J.C. Iturbide, L. Orellano (20), M. Álvarez (9), F. Cardone (6), fi; S. Bussetti (4), R. Lorenzo, M. Maina (3) y L. Hermosilla. DT: Gustavo Candia.
Cuartos: Sportivo, 18-19; 34-36 y 48-44.
Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Mauro Guallan.
Cancha: Eladio Santos (Sportivo).
Espora 69, 9 de Julio 93
9 de Julio no tuvo dificultades para sumar la quinta victoria consecutiva, venciendo a Espora, en Punta Alta, 93 a 69.
Con protagonismo repartido en los diferentes rubros, Agustín Osinaga fue el goleador, con 17 puntos (5-5 en triples); Facundo Flores metió 12 (4-4 en t2 y 4-4 en t1), más 3 rebotes y 2 recuperos y Luciano Vecchi también anotó 12, más 6 rebotes.
Los otros que terminaron con doble dígito fueron Lucas Lucchetti con 13 y Manuel Costa con 15.
En el local, Juan Manuel Coronel sumó 22 puntos, con 3-4 en t3, 4-4 en t2 y 3-4 en t1, más 9 rebotes.
Espora (69): M. Veliz (10), M. Achor (2), N. Cornago (22), L. Ruiz (4), T. Galant (7), fi; J.M. Coronel (22), J. Martínez (2), J.I. Schiebelbein, I. Costanzo , B. Florentín y M. Salinas. DT: Juan Gilberto Soldini.
9 de Julio (93): R. Blanco, L. Lucchetti (13), M. Costa (15), L. Vecchi (12), B. Rodríguez (6), fi; A. Pena (5), A. Osinaga (17), F. Flores (12), E. Pratdessus (8), S. Rodríguez (5), A. Dilernia y N. Mazza. DT: Julián Turcato.
Cuartos: Espora, 13-24; 29-51 y 51-71.
Árbitros: Juan Agustín Matías, Ariel Mallimaci y Yamila Nicoletta.
Cancha: José Galié (Espora).
El Nacional 66, San Lorenzo 74
El Nacional (66): F. Dulsan (5), R. Arce (26), I. Errazu (12), A. Catalán (6), M. Cruglak (6), fi; F. Cristeff, O. Rayes (5), E. Walter (2), V. Díaz, A. Ferreyra (4) y S. Marzialetti. DT: Juan Cruz Santini.
San Lorenzo (74): M. Martínez (8), L. Fernetich, S. Seewald (7), S. Calvo (2), J. Coria (16), fi; R. Aguirre (8), F. Mariezcurrena (18), N. Herbik (9), J.N. Diez (6) y L. Miranda. DT: Nicolás Becchina.
Cuartos: El Nacional, 16-21; 34-39 y 51-50.
Árbitros: Sebastián Giannino, Ariel Di Marco y Alberto Arlenghi.
Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).
Altense 80, Bahía Basket 69
Altense (80): M. Ortega (10), E. Pordomingo (9), J.M. Bicondoa (2), B. Baier (10), D. Agalupe (9), fi; L. Jaimes (16), A. Lera (10), G. Simoncini (2), N. Zanabria (4), J. Gómez (3) y M. Simoncini (5). DT: Nicolás Altamirano.
Bahía Basket (69): F. Salce (10), E. Kloster (2), M. Morando (18), S. Ponzoni (3), B. Gigliotti (8), fi; A. Durand (14), J.B. Kiessling (7), E. Jaime (2), S. Russi (3) y E. Zandonadi (2). DT: Juan Pablo Coronel.
Cuartos: Altense, 20-8; 44-29 y 63-49.
Árbitros: Horacio Sedán, Leonardo Bressan y Fabrizio Rey.
Cancha: Armando Traini (Altense).
Velocidad 75, Ateneo 70
Velocidad (75): S. Dutari (10), S. Ferrari (14), G. Berdini (11), B. Aceituno (18), A. Icasto (15), fi; F. Berdini (2), V. Périga, B. Mandolesi (3), A. Calderone y P. Pollio (2). DT: Alan Rava.
Ateneo (70): J. Margiotta (5), F. Percello (14), B. Sacomani (15), G. Mallemaci (14), N. Bejarano (2), fi; T. Gómez Lepez (14), D. Ezcurra (1), L. Gómez y M. Casco (5). DT: Alexis Amarfil.
Cuartos: Velocidad, 23-15; 34-35 y 53-46.
Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.
Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).
La Falda 73, Argentino 83
La Falda (73): P. Amigo (6), G. Fernández Vita (13), F. Riccio (11), V. Kleja (15), I. Frisón (15), fi; B. Jaratz (2), M. Cuchetti (6), B. Mangiapane (5) y T. Zamparo. DT: Juan Miguel Vigna.
Argentino (83): J.P. Paronetto (21), J.C. Reschini (8), N. Antonelli (7), B. Ugolini (12), M. Montanaro (5), fi; S. Suanez (6), G. Parrotta (2), F. Durando (5), A. Puentes (7) y F. Malmesi (10). DT: Andrés Iannamico.
Cuartos: La Falda, 19-26; 34-39 y 54-55.
Árbitros: Alejandro Ramallo, Joaquín Irrazábal y Camila Robles.
Cancha: Lili Pisani (La Falda).
Lo que viene
El martes Ateneo y Comercial disputarán el partido pendiente de la octava fecha. Además, ese mismo día adelantarán Argentino-El Nacional, correspondiente a la décima fecha.
En tanto, el viernes se completará con Sportivo-9 de Julio, San Lorenzo-Altense, Comercial-Velocidad, Argentino-El Nacional, Ateneo-La Falda y Bahía Basket-Espora.
Posiciones
1º) 9 de Julio, 16 puntos (7-2)
1º) Altense, 16 (7-2)
1º) San Lorenzo, 16 (7-2)
1º) Sportivo, 16 (7-2)
5º) Comercial, 14 (6-2) (*)
5º) Velocidad, 14 (5-4)
7º) Argentino, 13 (4-5)
8º) El Nacional, 12 (3-6)
9º) Ateneo, 11 (3-5) (*)
9º) La Falda, 11 (2-7)
11º) Espora, 10 (1-8)
11º) Bahía Basket, 10 (1-8)
(*) El martes jugarán el partido pendiente.