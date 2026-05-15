Sportivo detuvo la marcha de Comercial y se mantienen los cuatro punteros en la LBB Plata

Juan Cruz Iturbide intenta pasar entre Boccatonda y Montes, los mejores de Sportivo. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

Sportivo Bahiense derrotó como local a Comercial, 66 a 59 y se mantuvo entre los cuatro punteros de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", tras disputarse esta noche la novena fecha.

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Otro que está en lo más alto es Altense, que venció a Bahía Basket, 80 a 69. También volvió a festejar 9 de Julio, ante Espora, 93 a 69 y es parte de este grupo de punta, mientras que San Lorenzo completa el cuarteto, tras superar a El Nacional, 74 a 66.

En los otros dos partidos de la jornada, Velocidad le ganó a Ateneo, 75 a 70 y Argentino a La Falda, 83 a 73.

Sportivo 66, Comercial 59

En el principal encuentro de la noche, Sportivo confirmó su buen momento (quinto triunfo consecutivo) y derrotó a Comercial, que arrastraba cinco victorias en fila: 66-59.

En el tricolor, Mateo Boccatonda terminó con 21 puntos (2-8 en t3, 5-10 en t2 y 5-6 n t1), más 6 rebotes y 5 asistencias.

Por su parte, Ulises Montes aportó 11 rebotes y 6 unidades, y Manuel Ayala terminó con 12 unidades (6-9 en t2) y 4 recobres.

En el portuario, Giuliano Barcala convirtió 17 unidades (2-6 en t3, 1-3 en t2 y 9-11 en t1); Luciano Orellano cerró con 20 puntos, más 8 rebotes; Franco Cardone bajó 11 rebotes y repartió 6 asistencias, mientras que Martín Álvarez completó 10 rebotes y 9 puntos.

Sportivo (66): M. Boccatonda (21), G. Martínez (9), U. Montes (6), A. Amore (6), M. Ayala (12), fi; J. Tuero (2), B. Guaglianone (2), G. Stach (5), E. Miguel (3), T. Boubeé, S. Sosa y L. Spinaci. DT: Miguel Loffredo.

Comercial (59): G. Barcala (17), J.C. Iturbide, L. Orellano (20), M. Álvarez (9), F. Cardone (6), fi; S. Bussetti (4), R. Lorenzo, M. Maina (3) y L. Hermosilla. DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Sportivo, 18-19; 34-36 y 48-44.

Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano⁩ Enrique y Mauro⁩ Guallan.⁩

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Espora 69, 9 de Julio 93

9 de Julio no tuvo dificultades para sumar la quinta victoria consecutiva, venciendo a Espora, en Punta Alta, 93 a 69.

Con protagonismo repartido en los diferentes rubros, Agustín Osinaga fue el goleador, con 17 puntos (5-5 en triples); Facundo Flores metió 12 (4-4 en t2 y 4-4 en t1), más 3 rebotes y 2 recuperos y Luciano Vecchi también anotó 12, más 6 rebotes.

Los otros que terminaron con doble dígito fueron Lucas Lucchetti con 13 y Manuel Costa con 15.

En el local, Juan Manuel Coronel sumó 22 puntos, con 3-4 en t3, 4-4 en t2 y 3-4 en t1, más 9 rebotes.

Espora (69): M. Veliz (10), M. Achor (2), N. Cornago (22), L. Ruiz (4), T. Galant (7), fi; J.M. Coronel (22), J. Martínez (2), J.I. Schiebelbein, I. Costanzo , B. Florentín y M. Salinas. DT: Juan Gilberto Soldini.

9 de Julio (93): R. Blanco, L. Lucchetti (13), M. Costa (15), L. Vecchi (12), B. Rodríguez (6), fi; A. Pena (5), A. Osinaga (17), F. Flores (12), E. Pratdessus (8), S. Rodríguez (5), A. Dilernia y N. Mazza. DT: Julián Turcato.

Cuartos: Espora, 13-24; 29-51 y 51-71.

Árbitros: Juan Agustín Matías, Ariel⁩ Mallimaci y Yamila⁩ Nicoletta.⁩

Cancha: José Galié (Espora).

El Nacional 66, San Lorenzo 74

El Nacional (66): F. Dulsan (5), R. Arce (26), I. Errazu (12), A. Catalán (6), M. Cruglak (6), fi; F. Cristeff, O. Rayes (5), E. Walter (2), V. Díaz, A. Ferreyra (4) y S. Marzialetti. DT: Juan Cruz Santini.

San Lorenzo (74): M. Martínez (8), L. Fernetich, S. Seewald (7), S. Calvo (2), J. Coria (16), fi; R. Aguirre (8), F. Mariezcurrena (18), N. Herbik (9), J.N. Diez (6) y L. Miranda. DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: El Nacional, 16-21; 34-39 y 51-50.

Árbitros: Sebastián Giannino, Ariel Di Marco y Alberto Arlenghi.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Altense 80, Bahía Basket 69

Altense (80): M. Ortega (10), E. Pordomingo (9), J.M. Bicondoa (2), B. Baier (10), D. Agalupe (9), fi; L. Jaimes (16), A. Lera (10), G. Simoncini (2), N. Zanabria (4), J. Gómez (3) y M. Simoncini (5). DT: Nicolás Altamirano.

Bahía Basket (69): F. Salce (10), E. Kloster (2), M. Morando (18), S. Ponzoni (3), B. Gigliotti (8), fi; A. Durand (14), J.B. Kiessling (7), E. Jaime (2), S. Russi (3) y E. Zandonadi (2). DT: Juan Pablo Coronel.

Cuartos: Altense, 20-8; 44-29 y 63-49.

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Leonardo Bressan⁩ y Fabrizio Rey.⁩

Cancha: Armando Traini (Altense).

Velocidad 75, Ateneo 70

Velocidad (75): S. Dutari (10), S. Ferrari (14), G. Berdini (11), B. Aceituno (18), A. Icasto (15), fi; F. Berdini (2), V. Périga, B. Mandolesi (3), A. Calderone y P. Pollio (2). DT: Alan Rava.

Ateneo (70): J. Margiotta (5), F. Percello (14), B. Sacomani (15), G. Mallemaci (14), N. Bejarano (2), fi; T. Gómez Lepez (14), D. Ezcurra (1), L. Gómez y M. Casco (5). DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: Velocidad, 23-15; 34-35 y 53-46.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Gabriel Jaramillo y⁩ Lucas Andrés.⁩

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

La Falda 73, Argentino 83

La Falda (73): P. Amigo (6), G. Fernández Vita (13), F. Riccio (11), V. Kleja (15), I. Frisón (15), fi; B. Jaratz (2), M. Cuchetti (6), B. Mangiapane (5) y T. Zamparo. DT: Juan Miguel Vigna.

Argentino (83): J.P. Paronetto (21), J.C. Reschini (8), N. Antonelli (7), B. Ugolini (12), M. Montanaro (5), fi; S. Suanez (6), G. Parrotta (2), F. Durando (5), A. Puentes (7) y F. Malmesi (10). DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: La Falda, 19-26; 34-39 y 54-55.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Joaquín⁩ Irrazábal y Camila⁩ Robles.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Lo que viene

El martes Ateneo y Comercial disputarán el partido pendiente de la octava fecha. Además, ese mismo día adelantarán Argentino-El Nacional, correspondiente a la décima fecha.

En tanto, el viernes se completará con Sportivo-9 de Julio, San Lorenzo-Altense, Comercial-Velocidad, Argentino-El Nacional, Ateneo-La Falda y Bahía Basket-Espora.

Posiciones

1º) 9 de Julio, 16 puntos (7-2)

1º) Altense, 16 (7-2)

1º) San Lorenzo, 16 (7-2)

1º) Sportivo, 16 (7-2)

5º) Comercial, 14 (6-2) (*)

5º) Velocidad, 14 (5-4)

7º) Argentino, 13 (4-5)

8º) El Nacional, 12 (3-6)

9º) Ateneo, 11 (3-5) (*)

9º) La Falda, 11 (2-7)

11º) Espora, 10 (1-8)

11º) Bahía Basket, 10 (1-8)

(*) El martes jugarán el partido pendiente.