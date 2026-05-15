La historia de Matías Zanotto: se fue a Italia con 16 años, juega en EEUU y anoche debutó en la Primera de Bahiense

El básquetbol local sumó anoche un jugador más a su larga lista de nombres propios que a lo largo de la historia jugaron en Primera, en esta oportunidad, con un dato curioso que tiene Matías Zanotto.

El bahiense se fue de la ciudad a los 16 años, siempre jugando para Bahiense del Norte, estuvo en Italia y actualmente juega en el básquetbol universitario por Augusta. Aprovechando el receso, jugó ante Napostá, en lo que marcó su debut en Primera.

"Volver a ponerme la camiseta que llevé toda mi vida me emocionó", aseguró el ala-centro, de 2m02 y 20 años, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Su permanencia en la ciudad le permitirá jugar los dos partidos de fase regular y playoffs.

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"Desde los 3 años y hasta que me fui (a los 16) jugué en Bahiense y tenía mucha ilusión de volver a jugar", confesó.

Su primera posibilidad para emigrar fue Zaragoza (España), aunque se truncó. Salió a los dos o tres meses salió la posibilidad de ir a la Stella Zurra donde estuve casi tres temporadas.

"A la edad que tenía no tomé noción de la decisión, pero era lo que quería. Tuve la suerte que mis padres me apoyaron, más allá que querían que me quedara con ellos. Me dijeron ¡andá y se feliz'", recordó Matías.

Su recorrido por Italia incluyó la Academia Stella Azurra de Roma (Italia), después Stamura Ancona, en la B2 (cuarta división de Italia) y el último año a Cremona de la serie A italiana.

"Ahí me permitió jugar con las formativas y en una filial. Tuve mucha competencia. Y eso me dio la posibilidad de ir a Estados Unidos a estudiar y jugar. Me gustó la idea de tener un título universitario", aseguró.

"Terminé la temporada de la NCAA hace un par de meses y el viernes aterricé en Bahía. Había hablado con los dirigentes de la posibilidad de jugar en Bahiense y el hecho de que fuera tan repentino también fue sorpresivo también para mí, porque estábamos esperando unos documentos y se dio el mismo día", contó.

Su idea original anoche era mirar el partido desde las plateas del Manu Ginóbili.

"Pensaba ir a ver el partido como espectador y cuando me llamaron un rato antes agarré las cosas y fui para estar listo. Lamentablemente no pudimos ganar, Napostá era un rival difícil y me siento un poco en deuda con el equipo por no haber podido ayudar como hubiera querido", asumió.

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