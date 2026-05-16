Rescataron a una adolescente argentina víctima de trata y explotación sexual en Bolivia

La adolescente había sido reportada por su mamá como desaparecida en la provincia de Salta

Una adolescente argentina de 16 años, víctima de trata, tráfico de personas y explotación sexual, fue repatriada este jueves desde Bolivia en un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad y organismos de protección de ambos países.

Según el parte policial, el procedimiento se llevó a cabo en el Puente Internacional de San José de Pocitos, en la frontera entre Bolivia y Argentina, donde la menor, identificada con las iniciales V.P.P., volvió a encontrarse con su madre en una escena atravesada por la emoción y los abrazos.

El operativo fue encabezado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Yacuiba junto con autoridades argentinas, así como personal de la Policía de Salta, perteneciente a la División Trata de Personas.

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La adolescente había sido reportada por su mamá como desaparecida en la provincia de Salta y luego fue detectada como víctima de la cédula liderada por un argentino que quedó detenido en Bolivia el pasado lunes por tráfico de personas.

El aprehendido es Cristian Enrique Díaz, de 43 años y su detención se dió cuando desbarataron la organización en base a la causa iniciada el 11 de mayo, con la denuncia mencionada.

Así, la fotografía de la menor se volvió un rastro fundamental ya que luego de su identificación se siguieron los rastros de sus últimos movimientos que llevaron a los efectivos hasta la ciudad boliviana de Yacuiba.

Con el inmueble identificado, se realizó un operativo cerrojo donde se logró rescatar a la adolescente y a otras dos mujeres de nacionalidad boliviana que eran mayores de edad.

El modus operandi indicó que el acusado "realizaba 'citas express', a través de grupos en redes sociales con bastantes seguidores, donde promocionaba a las mujeres para servicios sexuales, entonces el cliente se dirija al domicilio para recoger a la persona, conducirla a un lugar y posteriormente restituirla al espacio donde la había recogido. También tenía un acuerdo con el local El Faraón", explicó el teniente coronel Ever Cossío, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. (NA)