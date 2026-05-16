El Barcelona anunció que el polaco Robert Lewandowski dejará el equipo a fin de temporada

El delantero polaco del Barcelona de España, Robert Lewandowski, optó por no renovar contrato y dejará el equipo cuando finalice la temporada.

El goleador de 37 años se despedirá de los hinchas culés este domingo cuando el Barcelona reciba al Real Betis por la Fecha 37 de LaLiga de España, certamen que ya tiene a los blaugranas como campeones.

En redes sociales, el club español comunicó la finalización del vínculo entre ambas partes y agradeció "por cada gol, cada lucha y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre".

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Por su parte, el delantero polaco también se expresó mediante redes sociales y afirmó que “tras cuatro años llenos de retos, esfuerzo y momentos inolvidables, ha llegado el momento de seguir adelante. Me voy con la sensación de haber cumplido mi misión. Han sido cuatro temporadas intensas, en las que conseguimos tres campeonatos y devolvimos al Barça al lugar que merece. Nunca olvidaré el cariño y el apoyo que recibí de la afición desde el primer día. Cataluña siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Gracias a todos los que formaron parte de esta maravillosa etapa”.

“Quiero agradecer especialmente a Laporta por brindarme la oportunidad de vivir uno de los capítulos más importantes e increíbles de mi carrera. Este club tiene un futuro brillante y estoy orgulloso de haber contribuido a su crecimiento. El Barça ha vuelto al lugar al que pertenece. Visca el Barça y Visca Catalunya” agregó Lewandowski en su publicación.

El oriundo de Varsovia llegó al Barcelona en 2022 proveniente del Bayern Múnich de Alemania y, desde aquel entonces, disputó 191 partidos y marcó 119 goles. Además, en este lapso de cuatro años, conquistó tres ligas domésticas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.