Operativo "Zonas calientes": 14 aprehendidos y secuestro de vehículos y droga

Catorce personas aprehendidas y el secuestro de estupefacientes y vehículos fue el saldo de un importante operativo llevado adelante anoche por la policía en distintos sectores de la ciudad.

Fuentes oficiales indicaron que unos 110 efectivos de distintas áreas de la fuerza bonaerense, con el apoyo de personal municipal, estuvieron involucrados en el procedimiento denominado "Zonas Calientes".

La tarea de los uniformados fue coordinada por el Superintendente, comisario general Gonzalo Bezos; el Jefe de la Policía Departamental, comisario mayor Gonzalo Sandobal, y los responsables de las comisarías bahienses.

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También participaron el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, Federico Montero, y el Director de la Agencia de Seguridad local, Martin Pacheco.

El trabajo, que finalizó alrededor de las 21 horas, se desarrolló por ejemplo en el sector de los barrios Luján, Pacífico, Villa Rosario, Palos Verdes, Villa Talleres, Ingeniero White, Saladero, Vista Alegre , Maldonado, Mariano Moreno y Harding Green, entre otros.

Los voceros mencionaron que cuatro personas fueron arrestadas vinculadas al robo de motocicletas (se recuperó una que había sido sustraída recientemente) y otras tantas fueron halladas con estupefacientes en su poder (incautaron 38 gramos de cocaína)

En tanto, seis individuos fueron detenidos luego de que se determinara que eran buscados por la justicia.

Durante los controles se identificaron a más de 400 personas e interceptaron casi 300 vehículos.

En esas circunstancias resultaron secuestrados dos automóviles y 11 motocicletas.