Agua: tres ofertas para una obra que permitirá conocer la eficiencia del servicio

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

A casi 50 años de la habilitación del complejo de Paso de las Piedras, la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA) dispondrá de caudalímetros en distintos puntos de la red que le permitirán conocer —de manera precisa— el volumen de agua que sale del complejo, cuánto ingresa a las plantas potabilizadoras Patagonia y Grünbein y qué porcentaje llega a distribuirse.

Hoy, la prestadora carece de un instrumental que le permita conocer cómo funciona esa distribución, pese a ser un dato considerado clave para optimizar el servicio. Luego de dos postergaciones de la fecha, la apertura de ofertas tuvo lugar el pasado 22 de abril, con la participación de tres empresas.

Con un presupuesto oficial (PO) de 854,9 millones de pesos, a septiembre 2025, la propuesta más baja fue presentada por Bridge Hydrogen SA, de Sunchales, provincia de Santa Fe, con $ 797,4 millones, una rebaja del 7,63 % en relación a la ponderación oficial.

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La segunda correspondió a las empresas Aleste SA-Marle Construcciones SA-Rimsol SA, con 1.017,4 millones de pesos, un 25,32 % de aumento.

Por último, Coince Bahía SA cotizó los trabajos en 1.111 millones de pesos, un 29,95 % sobre el PO. La provisión y colocación de los caudalímetros, junto con un sistema de recolección y envío de datos en tiempo real, fue licitada por el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos, con recursos asignados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Qué se busca

El objetivo del equipamiento es medir que cantidad de agua sale del dique, verificar cuánto llega a cada planta potabilizadora, conocer cuánto aportan los pozos del Bajo San José y cuantificar cuánto líquido llega a las distintas zonas de la ciudad.

Será la manera de detectar la existencia de pérdidas en las cañerías y, así, poder realizar los ajustes y adecuaciones necesarios. Aunque parezca un dato básico y elemental, ABSA no tiene en la actualidad ninguna precisión sobre esa situación.

“Hoy se acepta como cierto el valor de diseño de las plantas potabilizadoras, un dato teórico que se asume de manera tentativa. La prestación se realiza en base a un número estimado, pero sin poder verificar si es acertado”, señalan desde la subsecretaría provincial.

La licitación para la provisión y puesta en marcha de caudalímetros y sistemas de telemetría tuvo su primera convocatoria en septiembre de 2023, sin que hubiese empresas interesadas.

En esa oportunidad el presupuesto oficial (PO) fue de 83.231.372 de pesos, valor que en dólares equivalía a U$S 326.397. Este nuevo llamado tiene un PO de $ 854.954.510 que, con el valor de la moneda estadounidense, a la fecha alcanza los U$S 610.600; es decir un aumento del 87 %.

Qué se hará

La licitación conforma una primera etapa de la obra y comprende la colocación de 15 aparatos de medición sobre un total de 43 proyectados.

Los mismos serán colocados en distintos puntos del sistema de captación, tratamiento y distribución, cada uno con su correspondiente cámara de alojamiento, accesorios e instalación eléctrica. Los aparatos restantes, hasta completar los 43, se licitarán en etapas posteriores.

Los puntos de medición de esta etapa se ubicarán a la salida de los acueductos de 1.700 mm de y los dos de 457 mm, todos en la salida del dique. Los restantes irán en el ingreso del agua al módulo 2 y a los módulos de filtrado de la planta Patagonia. Habrá otros en la salida del agua bombeo a la zona alta, en las dos líneas que colectan la descarga de siete bombas del Bajo San José y en el arribo a la potabilizadora de Grünbein.

También habrá en el punto de salida de Grünbein a Bahía Blanca —por los acueductos de 457 mm, 820 mm y 700 mm—, y en el ingreso al parque Independencia. Cada caudalímetro será alimentado con instalaciones eléctricas subterráneas y tendrá un módem, una antena y una fuente para la recolección y transmisión de los datos.

Estos dispositivos se activan con el paso del líquido a través de un campo magnético perpendicular al sentido de circulación del agua, el cual genera una tensión eléctrica que es captada por dos ele

El destino de los distintos acueductos

Cuatro acueductos salen del complejo de Paso de las Piedras trayendo agua a nuestra ciudad. El de diámetro 1.700 mm recibe —en su recorrido— el aporte de los pozos del Bajo San José y de la toma de Mirasoles en el arroyo Napostá. Es el que transporta agua a la planta Patagonia y al acueducto industrial.

Las otras cañerías, de diámetros 600, 457 y 457 mm, llevan líquido a la planta de Grünbein, desde donde se abastece a nuestra ciudad, a la Base Naval Puerto Belgrano y a Punta Alta.

De acuerdo a datos suministrados por ABSA en 2024, nuestra ciudad recibe 14.900 m3/h, el 80 % aportado desde Paso de las Piedras. El resto proviene de las tomas Mirasoles y Empleados de Comercio en el arroyo Napostá; de la toma superficial en el río Sauce Grande y de los 31 pozos del Bajo San José. De ese total, el 70 % se destina a uso residencial, el resto a las industrias.