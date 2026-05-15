Las entidades empresarias de Bahía pidieron a ARCA suspender embargos y ejecuciones fiscales a pymes

La Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca y la Cámara de Comercio de Bahía Blanca solicitaron formalmente a ARCA la suspensión transitoria de las ejecuciones fiscales y los embargos contra pequeñas y medianas empresas, en medio de un escenario de fuerte retracción económica y crecientes dificultades financieras para el sector.

A través de un comunicado conjunto, ambas entidades expresaron su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan las pymes locales y advirtieron que muchas firmas enfrentan serios problemas para sostener su actividad y cumplir con sus obligaciones.

En ese marco, reclamaron la adopción de medidas urgentes destinadas a evitar cierres de empresas y preservar las fuentes de trabajo formales.

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Además del pedido para frenar juicios y embargos, las entidades solicitaron que ARCA impulse regímenes de regularización que contemplen la capacidad real de pago de las empresas.

Según señalaron, numerosas pymes -al igual que una gran parte de la población- debieron endeudarse a tasas muy elevadas para afrontar gastos corrientes y sostener su funcionamiento en los últimos meses.

Las cámaras empresarias acompañaron el planteo con una nota formal (ver cuadro) elevada al organismo nacional, en la que detallaron la delicada situación económica que atraviesa el entramado productivo y comercial de Bahía Blanca.