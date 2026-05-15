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Nuevos cortes de tránsito por obras de pavimentación y bacheo en la ciudad

Las interrupciones afectarán distintos sectores desde este sábado y se extenderán por períodos de hasta 21 días debido a trabajos de reencarpetado asfáltico, bacheo y pavimentación.

Un cronograma de cortes programados de tránsito que comenzará este sábado 16 y continuará durante la próxima semana en distintos puntos de la ciudad, en el marco de tareas de mejora de la infraestructura vial, dio a conocer el municipio bahiense.

Desde mañana y por el término de siete días permanecerá cortada la calle Montevideo entre Thompson e Italia, donde se llevarán adelante trabajos de reencarpetado asfáltico.

En tanto, el lunes 18 y martes 19 se realizarán intervenciones vinculadas al plan de bacheo en distintos sectores. De 8 a 12, las tareas se concentrarán en la intersección de 12 de Octubre y Sarmiento, mientras que de 12 a 18 los trabajos se trasladarán a Sarmiento y Alem.

Además, desde el lunes, y por un plazo estimado de 21 días, habrá restricciones en la esquina de Granada y Tarija debido a obras de pavimentación.

Se recomienda a conductores y vecinos circular con precaución y optar por vías alternativas para evitar demoras.

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