UNS: primer (gran) paso para construir la Biblioteca Central en el campus del Palihue

El sitio estratégico donde se prevé concretar el edificio de 2.750 m2. / Fotos: Emmanuel Briane y Rodrigo García-La Nueva. y Prensa UNS

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Un edificio de 2.750 metros cuadrados que contendrá salas de exposiciones, un auditorio y espacios multiuso en el estratégico lugar de desarrollo del campus de Altos del Palihue. De eso se trata el proyecto de la Universidad Nacional del Sur (UNS) para la construcción de la nueva Biblioteca Central en Bahía Blanca.

La novedad es la (decisiva) participación del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que financiará íntegramente una etapa clave para el inicio del ambicioso proyecto: el informe y diseño técnicos y los planos.

“¿De qué se trata? La universidad tiene previsto, dentro de su plan estratégico de obras para el campus del Palihue, la construcción de la Biblioteca Central. Queremos que sea el edificio emblemático del lugar, siguiendo la tradición de las grandes universidades del mundo donde la biblioteca ocupa un espacio muy especial”, dijo la Dra. Andrea Castellano, vicerrectora de la UNS.

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“La iniciativa cobró impulso tras la inundación (NdR: 7 de marzo de 2025) que afectó severamente nuestras instalaciones. Y ahora recibimos el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, cuyos representantes visitaron el lugar y nos ofrecieron financiar el informe técnico, el diseño y la elaboración de los planos”, agregó Castellano, en diálogo con La Nueva.

—¿En qué consiste la colaboración del CFI en esta etapa?

—Es importante aclarar que el CFI no financia la obra física en sí, sino que aporta para el asesoramiento técnico y el diseño. Recientemente, el licenciado Esteban Rodríguez, gerente financiero del organismo, confirmó que se concretó el apoyo para elaborar los planos. Contar con un proyecto de esta envergadura diseñado profesionalmente es un paso fundamental, ya que tiene un costo muy alto y nos permitirá, una vez finalizado, gestionar los fondos necesarios para la licitación y construcción.

—¿Qué características tendrá la obra en términos de diseño y funcionalidad?

—Se proyecta un edificio de 2.750 metros cuadrados con una visión moderna de lo que debe ser una biblioteca hoy.

Dra. Andrea Castellano, vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

“No habrá solo libros; contará con salas multimediales, áreas de trabajo grupal y un pequeño auditorio. Además, albergará cuatro espacios destinados a museos o muestras permanentes que hoy no tienen un lugar adecuado, como el herbario. Todo contará con las medidas de seguridad y accesibilidad vigentes”.

—¿Dónde estará ubicada la nueva estructura?

—El lugar ya estaba definido por el plan estratégico. Es un punto estratégico y muy cerca de la actual sala de lectura. Se trata del punto más alto del terreno, lo que le dará al edificio la mejor vista del campus, orientado hacia las sierras.

—¿Cuáles son los plazos estimados?

—En los próximos días firmaremos el convenio con el Consejo Federal de Inversiones y la Provincia. Luego, el CFI convocará a una licitación para elegir al equipo de trabajo que realizará el diseño. Estimamos que el plazo para la elaboración de los planos y el proyecto integral será de unos ocho meses.

Otra perspectiva del sitio elegido para la Biblioteca Central.

—Dada la situación económica actual que afecta a las universidades, ¿cómo se planea financiar la construcción final?

—Tener el proyecto en mano nos abre puertas para obtener financiamiento internacional. Además, este proceso cuenta con el aval de la provincia de Buenos Aires y el acompañamiento del municipio de Bahía Blanca, algo necesario dado el carácter federal del CFI.

—¿Qué significa este proyecto para el futuro de la UNS?

—Es una apuesta con faros de largo alcance. Somos conscientes que, por los tiempos que requiere, probablemente no sea esta gestión la que inaugure el edificio, sino alguna de las próximas. Y aunque estamos en una situación crítica que exige administrar con cuidado lo que tenemos, nunca dejamos de proyectar el crecimiento y la consolidación de la universidad a largo plazo.

“Un espacio para el estudio y la formación, pero también para la comunidad”

“Cuando visitamos Bahía Blanca luego de la inundación (NdR: del 7 de marzo de 2025) manifestamos nuestro acompañamiento a la universidad y asumimos el desafío de trabajar de manera articulada para identificar qué tipo de apoyo podíamos brindar”, dijo el Lic. Esteban Rodríguez, director de Recursos Financieros del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“En ese marco, la UNS nos planteó la posibilidad de colaborar en la estructuración del proyecto de la nueva biblioteca. A partir de allí, emprendimos una tarea conjunta con la Provincia, aportando recursos para el desarrollo de la planimetría y la elaboración del proyecto ejecutivo de un espacio pensado para el estudio y la formación, pero también para toda la comunidad”, añadió.

A Bahía Blanca también arribaron, donde fueron recibidos por los anfitriones, el rector Dr. Daniel Vega y la vicerrectora Dra. Andrea Castellano, la jefa de asesores del Gobierno provincial, Arq. Cristina Álvarez Rodríguez; el director de Coordinación de la Gestión Interior Sur de la Provincia, Gabriel Godoy y el jefe de Gabinete municipal, Luis Calderaro. También participaron la directora de Articulación Interjurisdiccional Interior Sur, Laura García Vázquez y la ex concejala bahiense Gisela Ghigliani.

Luis Calderaro (izq.), Dra. Andrea Castellano, Lic. Esteban Rodríguez, Dr. Daniel Vega y la Arq. Cristina Álvarez Rodríguez, en la UNS.

“Estoy profundamente agradecida por el recibimiento de las autoridades y del equipo de la universidad”, comentó Alvarez Rodríguez.

“Junto al gobernador Axel Kicillof, y en articulación con el Consejo Federal de Inversiones, trabajamos desde la Provincia para acompañar a Bahía Blanca frente a las catástrofes que atravesó. Y en ese contexto financiamos proyectos clave para la reconstrucción y prevención en Ingeniero White, General Cerri y el Napostá. Y ahora, junto con el municipio, podemos dar un paso más para acompañar a la universidad con este proyecto”, aseguró la funcionaria.

El CFI diseña iniciativas con un abordaje integral que combinan herramientas técnicas y financieras para potenciar el desarrollo productivo en todo el país. Cada programa se adapta a las particularidades de los sectores y regiones, promoviendo el desarrollo sostenible, inclusivo y federal.

Por ejemplo, el Programa Federal de Acciones Sustentables para Actividades Productivas ofrece asistencia técnica y financiera a empresas para facilitar la adopción de prácticas sostenibles. El objetivo es fomentar el uso eficiente y responsable de los recursos naturales, promoviendo la economía circular y la sostenibilidad ambiental en los procesos productivos. Además, impulsa la optimización del consumo energético y el desarrollo de energías renovables en los sectores estratégicos definidos por cada provincia.