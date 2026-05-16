La esperada "Romería" llega al Círculo De Amantes Del Cine

Esta semana el Círculo De Amantes Del Cine realizará su rito cinéfilo semanal para compartir uno de los más esperados estrenos del año, se trata de "Romería", de la Directora española Carla Simón.

En tiempos de perversa "discriminación positiva", que intenta sexualizar hasta el talento artístico intentando dar valor a través de "incentivos" y prioridades de distribución a obras intrascendentes según el sexo de la persona que las realiza y la temática que aborda generando confusión en el espectador, es una satisfacción que llegue a nuestras pantallas la última película de la española Carla Simón, el nuevo gran talento de la cinematografía española.

España tiene una gran tradición de enormes realizadores (Luis Buñuel, Luis García Berlanga, Carlos Saura, Pilar Miró, Pedro Almodóvar, Álex De La Iglesia e Isabel Coixet) por lo cual no es de extrañar que en este nuevo siglo nos deleite con Carla Simón.

El Círculo estrenó en 2018 su opera prima: "Verano 1993", que dejó con la "boca abierta" a los cinéfilos. Simón es la confirmación, por si hacía falta, que los verdaderos artistas crean desde la introspección, como los Maestros Fellini, Bergman o Saura. Como esos autores ella hace siempre una misma obra, única, inconfundible, en distintas etapas.

En "Romería" Marina es una joven cuyos padres murieron siendo ella una niña. Adoptada por su tío materno, la joven pierde el vínculo con su familia paterna y viaja hasta Vigo para conocerlos.

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-Nominada a Palma De Oro en Cannes 2025.

-Premio al Mejor Nuevo Interprete (Llúcía García) en los Premios Gaudí 2026.

-Premio a la Mejor Realización Narrativa en el Festival de El Gouna (Egipto) 2025.

-Nominada a 6 Premios Goya 2026.

-Nominada a Mejor Film Español en los Sant Jordi 2026.



La proyección es de tipo privada para los miembros del Círculo De Amantes Del Cine pero quienes deseen sumarse serán bienvenidos solo si se respeta la condición de no usar los smartphones (celulares) en ninguna de sus funciones ni smartwatchs durante la proyección.

"Romería" será estrenada este domingo 17 y martes 19 de mayo, en el Cine Visual, a las 19:30.