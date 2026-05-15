Pidieron decomisar el departamento donde reside actualmente CFK

En un nuevo avance en la causa Vialidad, el fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) el decomiso del departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

El inmueble figura entre los principales bienes incluidos en el nuevo listado presentado por la fiscalía y es el lugar donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario.

Se trata de la vivienda donde la exmandataria se encuentra detenida desde que la Corte Suprema dejó firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.

El pedido se inscribe dentro de la segunda etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca cubrir el monto fijado por la Justicia como perjuicio económico al Estado, cercano a los $685.000 millones.

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Según el dictamen fiscal, ese inmueble —al igual que otros activos— estaría vinculado al entramado patrimonial investigado en la causa y, por lo tanto, debería ser incorporado al decomiso para contribuir a resarcir el daño económico.

La inclusión de esta propiedad tiene un carácter simbólico y jurídico relevante, ya que se trata del domicilio actual de la expresidenta y uno de los bienes más visibles del patrimonio en discusión.

En su dictamen, Luciani sostuvo que el objetivo es avanzar en la recuperación de activos provenientes de la maniobra fraudulenta detectada en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El fiscal recordó que los condenados fueron intimados judicialmente a devolver el monto fijado por la Justicia y que, pese a ello, “no han depositado ni un solo peso”, lo que habilita la ejecución de sus bienes. (NA)