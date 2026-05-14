Tensión en un acto de Kicillof: le pidieron por la libertad de CFK y un sector contestó “Axel presidente”

La interna del peronismo bonaerense volvió a quedar expuesta este jueves durante un acto encabezado por el gobernador bonaerense y presidente del PJ provincial, Axel Kicillof, en La Plata.

En medio de su discurso, un grupo de militantes irrumpió para exigir un pedido por la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que generó momentos de tensión y derivó en la expulsión de cuatro personas del recinto.

El episodio ocurrió en el Teatro Coliseo Podestá, donde Kicillof encabezó junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente platense Julio Alak el lanzamiento del curso de formación de dirigentes del Instituto de Capacitación Política (ICP).

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Mientras el mandatario provincial brindaba su discurso de apertura ante dirigentes, militantes y referentes políticos que colmaron la sala y los palcos del teatro, un grupo de personas comenzó a reclamar a viva voz por la situación judicial de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada en la causa conocida como “Vialidad”.

Los manifestantes desplegaron además una bandera vinculada al reclamo, lo que provocó una inmediata reacción de otros asistentes al acto.

Entre abucheos y gritos cruzados, el clima se tensó dentro del recinto y una parte del auditorio empezó a cantar “Presidente… Axel, presidente”.

Los dirigentes que estaban en el recinto no supieron demasiado cómo reaccionar e intentaron encauzar. Kicillof empezó a hablar.

Ante el aumento de la tensión, personal de seguridad intervino y escoltó a cuatro personas fuera del teatro para evitar que el episodio escalara.

En su cierre el mandatario hizo mención a la expresidenta: “Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina”,

La escena dejó nuevamente al descubierto las diferencias que atraviesan al peronismo bonaerense, donde el sector alineado con el cristinismo —con La Cámpora como principal referencia— mantiene una disputa política con el espacio cercano al gobernador, nucleado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). (El Día e Infobae)