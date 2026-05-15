Se hizo viral un video de Cristina Kirchner en la calle y generó revuelo en las redes

En las últimas horas se generó una fuerte polémica en redes sociales por la difusión de un video donde se puede ver a la expresidenta Cristina Kirchner en la vía pública. En el registro se la ve bajando de un auto, escoltada por su custodia personal, mientras es saludada a la distancia por un grupo de militantes.

“¿Cómo que Cristina salió de su prisión domiciliaria? Es joda esto", expresó una usuaria de la red social X, que compartió el video. La expresidenta cumple su condena a 6 años de prisión en el domicilio de San José 1111.

Cristina Kirchner salió de su casa para asistir a una consulta odontológica. “Obviamente autorizada por la Justicia”, remarcaron en su entorno.

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El departamento donde CFK cumple su condena por la causa Vialidad suele ser escenario de manifestaciones del peronismo. En este sentido, el kirchnerismo volverá este sábado a San José 1111 con una nueva edición de “Unos mates con Cristina”.

Pero detrás de la mateada, la radio abierta y las consignas, el encuentro tiene un objetivo político más amplio: consolidar dentro del peronismo la idea de que la situación judicial de la expresidenta debe convertirse en uno de los ejes ordenadores hacia 2027. (TN)